En kinesisk elbil har fångats på film när den tycks försöka parkera om och om igen under en hel natt. När ägaren återvände på morgonen hade bilen registrerat hela 868 parkeringsförsök. Vad som egentligen pågick är oklart – men teorierna är flera.
Bilens hemliga liv – levde loppan i parkeringshuset hela natten
Fantasin kittlade när jag var barn: Vad hittade egentligen leksakerna på när jag inte var där och styrde upp leken? Anordnade de egna äventyr, fester eller lekträffar? Körde Hot Wheels-bilarna egna lopp mot varandra?
Fantasierna försvann i takt med att intresset för leksaksbilar byttes mot ett intresse för riktiga bilar. Logiken har tagit över, bilar är döda ting och när de lämnas på parkeringen eller i garaget så står de bara där i väntan på att jag ska komma tillbaka. Några hemliga liv, bortom ägarens uppsikt, är det såklart inte tal om.
Eller?
Testade parkeringsrutor hela natten
En video från Kina visar en udda scen ifrån ett parkeringsgarage under småtimmarna. Enligt Yahoo verkar det handla om en bil från kinesiska Avatr eller Huajing, med parkeringsassistans från Huawei, som gång på gång kör in och ut från olika parkeringsplatser i garaget.
https://www.instagram.com/reels/Df-Fn2JPMMD/
Vad som verkar vara en frustrerande natt för bilen och dess automatiska parkeringssystem har fångats av övervakningskameror: Långsamt backar den in i en parkeringsruta, justerar sin position några gånger – och så upprepas processen antingen i samma ruta, eller i en ny. När ägaren på morgonen kontrollerat sin bil ska totalt 868 parkeringsförsök ha registrerats under natten.
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Spekulationen: Kan vara tävlingsfusk
Exakt vad som triggade det märkliga beteendet hos bilen går ännu bara att spekulera i. Inga officiella uttalanden har gjorts.
NDTV skriver att det likväl kan handla om en bugg i mjukvaran som att parkeringslinjerna i garaget var för otydliga, eller platserna helt enkelt för små.
Ytterligare en förklaring lägger istället skulden på bilägaren.
Videon ska nämligen ha publicerats strax efter att Huawei haft en slags tävling för bilägare med deras förarassistanssystem i bilen. Genom att använda förarassistansen i olika situationer, exempelvis parkeringar, kunde bilägare samla poäng och vinna priser från bolaget.
Car News China har uppmärksammat flera liknande videor från andra parkeringshus under samma period – och menar därför att det handlar om att bilägarna upprepat parkerar om bilarna via bilens app. Något som talar mot teorin är dock att tävlingen inte registrerade parkeringsförsök under vissa tider på natten, men bilarna fortsatte ändå.
Teorierna om att bilar har ett hemligt liv på natten – där de roar sig med synkroniserade parkeringsdanser – är hittills försvinnande få, tyvärr.