Fantasierna försvann i takt med att intresset för leksaksbilar byttes mot ett intresse för riktiga bilar. Logiken har tagit över, bilar är döda ting och när de lämnas på parkeringen eller i garaget så står de bara där i väntan på att jag ska komma tillbaka. Några hemliga liv, bortom ägarens uppsikt, är det såklart inte tal om.

Eller?

Testade parkeringsrutor hela natten

En video från Kina visar en udda scen ifrån ett parkeringsgarage under småtimmarna. Enligt Yahoo verkar det handla om en bil från kinesiska Avatr eller Huajing, med parkeringsassistans från Huawei, som gång på gång kör in och ut från olika parkeringsplatser i garaget.

https://www.instagram.com/reels/Df-Fn2JPMMD/

Vad som verkar vara en frustrerande natt för bilen och dess automatiska parkeringssystem har fångats av övervakningskameror: Långsamt backar den in i en parkeringsruta, justerar sin position några gånger – och så upprepas processen antingen i samma ruta, eller i en ny. När ägaren på morgonen kontrollerat sin bil ska totalt 868 parkeringsförsök ha registrerats under natten.

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