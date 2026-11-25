Volvo ville minska utsläppen redan på 70-talet

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Redan på 70-talet pratade Volvo om utsläppen som biltrafiken stod för och ville göra något åt problemet.

”Vi är en del av problemet och därför måste vi vara en del av lösningen”, uppgav Volvos dåvarande vd Pehr G. Gyllenhammar, enligt Volvo Cars.

Problemet var dock att världen inte var redo för elbilarna och att batteritekniken inte var tillräckligt utvecklad.

På 50 år har dock mycket hänt på området.

Snart är nästan var tredje ny bil som säljs i världen en elbil eller laddhybrid, bara en sån sak. I takt med att många väljer elbilar har räckvidden förlängts ordentligt.

Drygt 16 gånger längre räckvidd

I Volvos fall har räckvidden blivit drygt 16 gånger längre sedan 1976.

Den nya elsuven EX60 har i sin mest kraftfulla version 680 hästkrafter och en preliminär räckvidd på upp till 81 mil.

EX60 är efterföljaren till storsäljaren XC60 och spelar därmed en viktig roll för bolagets framtid.

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Den nya elsuven EX60 har i sin mest kraftfulla version 680 hästkrafter och en preliminär räckvidd på upp till 81 mil. (Foto: Volvo Cars)

Med en tillräckligt kraftfull snabbladdare ska den nya bilen dessutom kunna få ytterligare 34 mils räckvidd på bara 10 minuter.

Enligt Reuters är den långa räckvidden en viktig del av Volvos strategi för att övertyga bilköpare som fortfarande tvekar inför att skaffa elbil.

Elbilen har blivit nästan dubbelt så tung

För 50 år sedan vägde Elbil 1,2 ton. I dag väger den kraftigaste EX60 över 2,3 ton. Batterikapaciteten har samtidigt vuxit från 4,3 till 117 kilowattimmar.

Det har därmed hänt mycket på området, där Kina som bekant leder elbilsracet. Kinesiska biltillverkare stod för omkring 60 procent av den globala försäljningen av elbilar och laddhybrider under 2025.

Elbilarna tar över allt mer

Den som inte trodde att elbilar skulle ta fart får nog tänka om – det sker redan.

Förra året såldes över 20 miljoner elbilar och laddhybrider globalt, en ökning med 20 procent jämfört med året innan, enligt Internationella energiorganet, IEA. Det innebär att snart var tredje ny bil som säljs är en elbil eller laddhybrid.

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På de europeiska vägarna har de blivit en ännu vanligare syn – i Europa ökade försäljningen med över 30 procent under 2025.

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