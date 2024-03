Mår du dåligt? Börja sticka

”Stick och brinn”, lyder en inte helt ovanlig uppmaning.

Den kanske vi ska sluta med.

”Sticka när det brinner till” är, möjligen, ett mer adekvat råd.

I vart fall enligt ”Promoting health through yarncraft: Experiences of an online knitting group living with mental illness”.

Det rör sig alltså om stickning, ett lätt och ofta dissat hantverk för gamla tanter, i varje fall i mångas ögon.

Nu uppvärderas denna syssla som medel mot psykisk ohälsa i en studie från Göteborgs universitet, den med den långa titeln ovan.

Lugn och struktur

Stickning kan stärka personer som lever med psykisk ohälsa, visar nämligen studien.

ANNONS

Handarbetet ger möjlighet att hitta lugn och skapa struktur i vardagen, konstaterar forskarna.

Den nya studien från Göteborgs universitet visar att stickning kan förbättra såväl hälsa som livskvalitet.

”De som stickar har ett kreativt fritidsintresse som dessutom kan hjälpa dem att hantera sin vardag och på så sätt må bra. Jag är övertygad om att det är en del av svaret på varför så många stickar nu för tiden”, säger Joanna Nordstrand, arbetsterapeut och doktorand vid Göteborgs universitet.