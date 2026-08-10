Forskare: Så kan socker frigöra cancerceller

Orsak till att 90 procent avlider

ANNONS

Vad får dessa celler att röra på sig? Om forskarna kunde förstå detta skulle det kunna ge en ledtråd till hur man kan förhindra att cancern återkommer, vilket i sin tur är orsaken till att 90 procent av dem som dör i sjukdomen avlider.

För att kartlägga den cellulära processen framkallade forskarna först senescens, cellåldrande, i laboratorieodlade äggstockscancerceller.

Därefter samlade de in odlingsmediet, som innehöll alla de molekyler cellerna hade frisatt under två dygn.

Det forskarna såg var att cellerna i betydligt högre grad släppte taget om sina grannceller och frigjorde sig från tredimensionella, tumörliknande sfäroider.

Effekten kvarstod även efter att forskarna värmeinaktiverat och filtrerat bort misstänkta proteiner.

Beskedet: ”Finns ingen ofarlig mängd alkohol”. Dagens PS

Pekade mot fruktos

Metaboliska analyser pekade mot fruktos. De åldrande cellerna förbrukade glukos men utsöndrade förhöjda nivåer av fruktos.

Att helt enkelt tillsätta fysiologiska koncentrationer av fruktos till ett i övrigt normalt konditionerat medium räckte för att återskapa den ökade cellfrigörelsen, medan återinförande av glukos till stor del upphävde effekten.

ANNONS

Forskarna kartlade därefter den metabola kedjereaktion som utlöses av fruktos. Fruktos fungerade inte bara som bränsle.

Det förändrade mitokondriernas ämnesomsättning, vilket i slutändan minskade kolesterolproduktionen.

Forskarna vill gå vidare i koppling fruktos och cancer, inte minst utifrån att vi i dag äter betydligt mer socker än vad vi gjorde tidigare. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

”Värt att undersöka vidare”

Dessa resultat är prekliniska, baserade på försök med möss och celler, och ska inte tolkas som att fruktos i kosten i sig orsaker metastasering av äggstockscancer.

Men med tanke på att vi äter betydligt socker i dag än tidigare är studiens resultat värda att undersökas vidare, konstaterar Science Alert och pekar på att en tredjedel av alla tonåringar i USA får i sig 15 procent eller mer av sitt kaloriintag från socker.

”Fruktos kan spela en underskattad roll när det gäller att påverka tumörcellers beteende”, konstaterar forskarna.

”Detta väcker tanken att en begränsning av fruktosintaget skulle kunna vara en lovande koståtgärd för att främja ett gott behandlingssvar.”

Kunskapsluckan som ökar cancerrisken. Dagens PS

ANNONS