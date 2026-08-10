Vanligt socker verkar frigöra cancerceller och hjälpa dem att sprida sig, enligt ny forskning kring cancer som pekar ut fruktos.
Forskare: Så kan socker frigöra cancerceller
Cellgiftsbehandling är utformad för att döda cancerceller, men vissa av dem överlever behandlingen genom att gå in i ett tillstånd som kallas cellulär senescene eller cellåldrande.
Dessa celler ligger inte i dvala. De förblir metaboliskt aktiva och utsöndrar en blandning av proteiner, fetter och andra molekyler som kan förändra tumören och dess omgivningen genom att skicka signaler till närliggande celler, beskriver forskare.
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Vanligt ämne kan påverka
Ny forskning, publicerad i ”Nature Aging”, visar att en av dessa signaler kan vara ett vanligt ämne i vår vardag och att det kan förmå cancerceller att sprida sig.
”Vår studieär en av de första som visar att ett näringsämne, i det här fallet fruktos, kan fungera som en sådan signal”, säger Aidan Cole, molekylärbiolog vid Wistar Institute i Philadelphia, hos Science Alert.
Forskarna fokuserade på äggstockscancer som behandlats med cisplatin, ett kraftfullt platinabaserat cellgift som ofta framkallar cellulär senescens.
Även om de flesta patienter initialt svarar bra på behandlingen är återfall vanligt, och tumörerna sprider sig då i hela bukhålan.
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Orsak till att 90 procent avlider
Vad får dessa celler att röra på sig? Om forskarna kunde förstå detta skulle det kunna ge en ledtråd till hur man kan förhindra att cancern återkommer, vilket i sin tur är orsaken till att 90 procent av dem som dör i sjukdomen avlider.
För att kartlägga den cellulära processen framkallade forskarna först senescens, cellåldrande, i laboratorieodlade äggstockscancerceller.
Därefter samlade de in odlingsmediet, som innehöll alla de molekyler cellerna hade frisatt under två dygn.
Det forskarna såg var att cellerna i betydligt högre grad släppte taget om sina grannceller och frigjorde sig från tredimensionella, tumörliknande sfäroider.
Effekten kvarstod även efter att forskarna värmeinaktiverat och filtrerat bort misstänkta proteiner.
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Pekade mot fruktos
Metaboliska analyser pekade mot fruktos. De åldrande cellerna förbrukade glukos men utsöndrade förhöjda nivåer av fruktos.
Att helt enkelt tillsätta fysiologiska koncentrationer av fruktos till ett i övrigt normalt konditionerat medium räckte för att återskapa den ökade cellfrigörelsen, medan återinförande av glukos till stor del upphävde effekten.
Forskarna kartlade därefter den metabola kedjereaktion som utlöses av fruktos. Fruktos fungerade inte bara som bränsle.
Det förändrade mitokondriernas ämnesomsättning, vilket i slutändan minskade kolesterolproduktionen.
”Värt att undersöka vidare”
Dessa resultat är prekliniska, baserade på försök med möss och celler, och ska inte tolkas som att fruktos i kosten i sig orsaker metastasering av äggstockscancer.
Men med tanke på att vi äter betydligt socker i dag än tidigare är studiens resultat värda att undersökas vidare, konstaterar Science Alert och pekar på att en tredjedel av alla tonåringar i USA får i sig 15 procent eller mer av sitt kaloriintag från socker.
”Fruktos kan spela en underskattad roll när det gäller att påverka tumörcellers beteende”, konstaterar forskarna.
”Detta väcker tanken att en begränsning av fruktosintaget skulle kunna vara en lovande koståtgärd för att främja ett gott behandlingssvar.”
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