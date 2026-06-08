Kunskapsluckan som ökar cancerrisken

”Efterfrågan på kunskap”

”Vi tror att det finns en efterfrågan på mer kunskap om hur alkohol hänger ihop med bröstcancer. När fler känner till att alkohol kan öka risken blir det lättare att göra medvetna val”, säger Karolina Dahlbeck Nobel, expert på folkhälsa hos Systembolaget.

Verians undersökning, byggd på 4 544 intervjuer med svenskar i åldern 18-84 år, visar att äldre, i högre grad än andra, är beredda att ändra sina alkoholvanor om de får veta att alkohol ökar risken för cancer.

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”Vi tror att det finns en efterfrågan på mer kunskap om hur alkohol hänger ihop med bröstcancer”, säger Karolina Dahlbeck Nobel. ((Foto: David Eide, Systembolaget)

Beredda att ändra sig

Resultaten visar låg kännedom i kombination med en tydlig vilja att ändra beteende. I åldersgruppen 65 år och uppåt uppger 43 procent att de skulle minska eller sluta dricka om de visste att alkohol ökar risken för cancer, jämfört med 32 procent bland 18–29- och 30–49-åringar.

”När antalet bröstcancerfall ökar i Sverige behöver vi förhålla oss till att alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Det positiva är att lägre alkoholkonsumtion minskar risken för cancer och även ger andra hälsovinster”, säger Lena Sharp, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

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