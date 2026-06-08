Kunskapen att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer är låg, trots att det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
Kunskapsluckan som ökar cancerrisken
Kunskapen är lägst bland dem där risken är störst. Det konstaterar Systembolaget utifrån en ny undersökning man låtit Verian göra.
Det handlar om kunskapen om att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer. Den kunskapen är låg trots att det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
Beskedet: ”Finns ingen ofarlig mängd alkohol”. Dagens PS
Lägst kunskap bland äldre
Lägst är kännedomen om sambandet bland äldre svenskar, en åldersgrupp där risken att drabbas av bröstcancer är som störst.
Samtidigt säger 4 av 10 att de skulle ändra sina alkoholvanor om de kände till sambandet.
Endast 11 procent av de svarande i undersökningen kopplar alkohol till bröstcancer, medan 91 procent gör det när det gäller levercancer.
Kvinnorna är något mer medvetna om risken och sambandet än män – 14 procent bland kvinnorna i undersökningen, 8 procent bland männen.
”Efterfrågan på kunskap”
”Vi tror att det finns en efterfrågan på mer kunskap om hur alkohol hänger ihop med bröstcancer. När fler känner till att alkohol kan öka risken blir det lättare att göra medvetna val”, säger Karolina Dahlbeck Nobel, expert på folkhälsa hos Systembolaget.
Verians undersökning, byggd på 4 544 intervjuer med svenskar i åldern 18-84 år, visar att äldre, i högre grad än andra, är beredda att ändra sina alkoholvanor om de får veta att alkohol ökar risken för cancer.
Beredda att ändra sig
Resultaten visar låg kännedom i kombination med en tydlig vilja att ändra beteende. I åldersgruppen 65 år och uppåt uppger 43 procent att de skulle minska eller sluta dricka om de visste att alkohol ökar risken för cancer, jämfört med 32 procent bland 18–29- och 30–49-åringar.
”När antalet bröstcancerfall ökar i Sverige behöver vi förhålla oss till att alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Det positiva är att lägre alkoholkonsumtion minskar risken för cancer och även ger andra hälsovinster”, säger Lena Sharp, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
Vi dricker mindre: Nu får Systembolaget skära ner. Dagens PS