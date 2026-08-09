Svårt att somna – även på militär order

Låter det för bra för att vara sant? Det kan vara för att det är det.

När det gäller militärens sömnmetod är den det senaste i trendväg när det gäller att somna efter att man har lagt sig.

Health Essentials har talat med sömnpsykologen Alaina Tiani om vad metoden går ut på och om den är värd att pröva.

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”Vill hitta något som går snabbt”

Det handlar alltså om den militära metod som är en avslappningsrutin som ska få dig att somna på två minuter.

”Det är förståeligt att man vill hitta något som snabbt får en att somna; det är förmodligen därför metoder som ’den militära sömnmetoden’ har blivit så populära. Allt fler av mina patienter frågar om den”, säger Aliana Tiani.

Enligt vad som eventuellt är en myt lär sig militärer, inte minst stridspiloter och personal på uppdrag, metoden för att snabbt kunna somna när tiden är knapp.

Uppgifterna går isär om varifrån metoden härstammar och om den faktiskt lärs ut till militär personal.

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Men enligt myten använder militärer – särskilt stridspiloter och personal på uppdrag – metoden för att snabbt kunna somna när tiden är knapp.

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