Militärens sömnmetod utlovar att du kan somna på två minuter – med lite träning. Om det är en metod som fungerar? Vi kommer till det.
Svårt att somna – även på militär order
Militärens sömnmetod utlovar alltså att du kan somna på två minuter. Teknikerna är väl utprovade och allt du behöver är lite träning, hävdar förespråkarna.
Låter det för bra för att vara sant? Det kan vara för att det är det.
När det gäller militärens sömnmetod är den det senaste i trendväg när det gäller att somna efter att man har lagt sig.
Health Essentials har talat med sömnpsykologen Alaina Tiani om vad metoden går ut på och om den är värd att pröva.
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”Vill hitta något som går snabbt”
Det handlar alltså om den militära metod som är en avslappningsrutin som ska få dig att somna på två minuter.
”Det är förståeligt att man vill hitta något som snabbt får en att somna; det är förmodligen därför metoder som ’den militära sömnmetoden’ har blivit så populära. Allt fler av mina patienter frågar om den”, säger Aliana Tiani.
Enligt vad som eventuellt är en myt lär sig militärer, inte minst stridspiloter och personal på uppdrag, metoden för att snabbt kunna somna när tiden är knapp.
Uppgifterna går isär om varifrån metoden härstammar och om den faktiskt lärs ut till militär personal.
Men enligt myten använder militärer – särskilt stridspiloter och personal på uppdrag – metoden för att snabbt kunna somna när tiden är knapp.
Slappna av – andas – visualisera
Här och nu ska påpekas att inga studier gjorts på själva metoden och att det heller inte finns någon forskning på området.
Ska man ändå titta på de metoder som rekommenderas är punkt ett muskelavslappning.
Du börjar med att lägga dig på rygg i sängen, blunder och fokuserar medvetet på att slappna av i varje kroppsdel.
Nästa punkt är andningen. Medan du slappnar av i kroppen, ska du fördjupa din andning. Ta långa andetag in och ännu längre andetag ut.
Punkt tre är visualisering. Medan du slappnar av i kroppen och andas så du föreställa dig en lugn och harmonisk situation och låta den omsluta dig.
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Sex veckor = två minuter
Förespråkare av den här metoden hävdar att du, om du praktiserar den konsekvent i sex veckor, kommer att kunna somna på två minuter.
Att militärer lyckas somna snabbt förklarar forskarna mer med de intensiva fysiska och mentala påfrestningar de utsätts för dagligen än med själva sömnmetoden.
Det krävs mer än bara en avslappnad kropp och själ för att nå drömmarnas värld. Din dygnsrytm och ditt sömnbehov spelar roll i sammanhanget och skulle du testa militärmetoden och den inte fungerar för dig kan det få motsatt effekt.
”Vi ser ett fenomen där sömnen blir prestationsbaserad eller förvandlas till ett spel”, konstaterar Alaina Tiani.
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”Gå och lägg dig när du är sömnig”
Det bästa sättet att somna lätt, enligt sömnpsykolog Tiani?
”Gå bara och lägga dig när du är sömnig – inte bara trött, utan verkligen sömnig. Tänk på den där tunga känslan när det är svårt att hålla ögonen öppna.”
Den militära metoden, då? Ska man kunna tro att den fungerar?
Nja. Nej. Kanske. Så där. Ett tag. Men vad hade du väntat dig?
Det finns ju ingenstans på jorden några exempel så här långt på att militära metoder fungerar som långsiktiga lösningar vad det än gäller – så varför skulle det här vara ett undantag?
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