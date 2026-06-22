Cancergenombrott: Överlever dubbelt så länge

Dessutom är det så att med få och diffusa symtom upptäcks cancern i bukspottkörteln ofta sent – och under decennier har det inte skett några framsteg i behandlingen.

Det var därför uppmärksammat när forskare presenterade resultaten av ett nytt piller vid världens största cancerkonferens i USA nyligen.

Samtidigt publicerades deras studie i New England Journal of Medicine.

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Överlever dubbelt så länge

Det aktuella pillret botar inte cancer men fördubblar deras överlevnadstid jämfört med dem som får cellgiftsbehandling.

Forskarna bakom pillret fick sin välförtjänta hyllning på konferensen, där onkologerna gav studien stående ovationer.

Orden ”game changer” och ”breakthrough” hängde i luften, konstaterar The Guardian och Brian Wolpin från Dana-Farber Institute blev avbruten av spontana applåder vid Asco-konferensen.

”Dessa resultat är revolutionerande”, säger Rachna Shroff från University of Arizona Cancer Centre hos The Guardian.

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Shroff har behandlat bukspottkörtelcancer i 16 år men var inte involverad i studien.

”När jag först läste resultaten grät jag”, säger hon. ”Den här studien kan ha en enorm inverkan på våra patienter, och jag gratulerar verkligen forskarna.”

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