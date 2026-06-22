Ett nytt piller får patienterna att överleva dubbelt så länge efter att ha drabbats av vad som kallas världens mest dödliga cancer.
Cancergenombrott: Överlever dubbelt så länge
Det handlar om cancer i bukspottkörteln, vilken betraktas som den cancerform som har högst dödlighet.
Fem år efter diagnosen lever knappt 15 procent av patienterna. Om cancern spridit sig till andra organ innan diagnosen, är överlevnadsgraden efter fem år lägre än 4 procent.
Dessutom är det så att med få och diffusa symtom upptäcks cancern i bukspottkörteln ofta sent – och under decennier har det inte skett några framsteg i behandlingen.
Det var därför uppmärksammat när forskare presenterade resultaten av ett nytt piller vid världens största cancerkonferens i USA nyligen.
Samtidigt publicerades deras studie i New England Journal of Medicine.
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Överlever dubbelt så länge
Det aktuella pillret botar inte cancer men fördubblar deras överlevnadstid jämfört med dem som får cellgiftsbehandling.
Forskarna bakom pillret fick sin välförtjänta hyllning på konferensen, där onkologerna gav studien stående ovationer.
Orden ”game changer” och ”breakthrough” hängde i luften, konstaterar The Guardian och Brian Wolpin från Dana-Farber Institute blev avbruten av spontana applåder vid Asco-konferensen.
”Dessa resultat är revolutionerande”, säger Rachna Shroff från University of Arizona Cancer Centre hos The Guardian.
Shroff har behandlat bukspottkörtelcancer i 16 år men var inte involverad i studien.
”När jag först läste resultaten grät jag”, säger hon. ”Den här studien kan ha en enorm inverkan på våra patienter, och jag gratulerar verkligen forskarna.”
500 patienter i studien
500 patienter med avancerad bukspottkörtelcancer inkluderades i studien. De hade alla genomgått standardbehandling innan de valdes ut för att delta i den kliniska prövningen.
Hälften fick standardkemoterapi. Den andra hälften fick ett piller som heter daraxonrasib.
Medianöverlevnaden för dem som fick kemoterapi var 6,6-6,7 månader.
Medianöverlevnaden för dem som fick daraxonrasib var 13,2 månader.
Median används ofta i stället för genomsnitt inom cancerforskning, eftersom antalet inte påverkas av att ett fåtal patienter kan leva mycket korta eller mycket långa liv.
Även färre biverkningar
Daraxonrasib hade också färre biverkningar. 1,2 procent av patienterna var tvungna att avbryta denna behandling på grund av biverkningar, jämfört med 11,2 procent av dem som fick kemoterapi.
”Det här är mycket lovande resultat för en cancerform som är förknippad med en av de sämsta prognoserna och där behandlingsalternativen har varit begränsade”, säger professor och överläkare Knut Jørgen Labori, som forskar om och behandlar bukspottkörtelcancer vid Oslo universitetssjukhus, hos norska Forskning.