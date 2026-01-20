Dagens PS
Sluta tänk på jobbet när du är ledig

Jobba jobba jobba
Tips på hur du släpper jobbet när du är ledig. (Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430)
Nina Jansdotter
Nina Jansdotter
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Att sluta tänka på jobbet när man är ledig är en konst som många vill lära sig. Här ger karriärcoach och beteendevetare konkreta tips på hur den processen blir lättare.

Det var lättare att gå ifrån kontoret och lämna jobbet där förr innan laptops, mobiler, chattar och sociala medier, som pockar på uppmärksamhet konstant som nu.

Vi har olika behov av att stänga av jobbet när vi är lediga. En del trivs med att ha det mer flytande och tycker till exempel det är okej att kolla jobbmail på kvällen efter arbetet och andra vill absolut inte ha det så.

Skapa dina egna ritualer

Vill du bli bättre på att inte vare sig jobba eller tänka på jobbet på din lediga tid är det bra att skapa några ritualer för att skapa en tydligare skiljelinje.

Förslag år att sammanfatta dagen med några ord. Skriv ner några punkter om vad som hänt och vad du har åstadkommit. Stäng ner jobbmailen mer medvetet och säg för dig själv. Detta var sista mailet jag svarade på idag.

Jobbar du hemifrån är det en fördel att lägga undan jobbgrejerna. Då blir att städa undan en del av den ritual som signalerar.

Eller kom på något annat som du gör varje dag som en vana som signalerar för dig själv att nu är arbetsdagen över för att minska stressen.

När jobbtankar dyker upp

Det är omöjligt att stänga av jobbtankar helt. På samma sätt som du säkerligen tänker något kring något som handlar om dig och ditt privatliv när du är på arbetet. Våra tankar kommer och går omedvetet.

Du kan träna dig på att bli mer medveten om dina tankar och lite lätt styra in dig på att tänka på något annat än jobb. När jobbtankar dyker upp var inte dömande utan säg bara för dig själv: Jaha där tänkte jag på jobbet igen. Stanna upp en stund och fokusera på din andning, din kropp och dina sinnen.

Mindfullnes, att bli mer medveten ökar närvaron och du kan träna dig på att styra in mer på vad du tänker på och när.

Hur trivs du på jobbet?

Är det för att du gillar ditt jobb och har roligt på dagarna och tråkigare när du är ledig som du tänker mycket på ditt arbete? I så fall är det bra om du blir mer aktiv med sådant du tycker om även på fritiden om du vill minska jobbtankarna.

Eller handlar det om att jobbet skaver och därför stör dessa tankar om vad som inte fungerar och du behöver ständigt älta denna situation, dygnets alla timmar. Då behöver du börja ha en strategi för att förändra din arbetssituation. Ska du byta jobb eller vara kvar?

Slutligen

När du vill koppla bort jobbet på fritiden kräver det att du jobbar fram tydliga gränser. Skapa små ritualer som passar dig och som markerar arbetsdagens slut. Öva även på att hantera jobbtankar med närvaro i stället för att försöka stänga av dem.

Reflektera över varför tankarna kommer. Handlar de om arbetsglädje eller om något som behöver förändras?

Coachande frågeställningar

Här är några frågor du kan använda när du reflekterar över din situation.

  • Varför vill du ha en tydligare gräns mellan arbete och fritid?
  • Vilken liten vana skulle du kunna börja prova redan idag för markera att är du ledig?
  • När under din ledighet dyker jobbtankarna oftast upp?  
  • Vad säger dina jobbtankar om hur du trivs på ditt arbete?
  • Hur de som är bra på att släppa taget om jobbet när det är lediga? Finns det någon förebild du kan ta efter?

digital detoxPersonlig utvecklingstresshantering
