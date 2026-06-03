Unga som vill göra karriär i dagens AI-era bör vända sig till småföretag – där finns jobben, enligt miljardären Mark Cuban.
Mark Cuban tipsar unga: Sök AI-jobb på småföretag
Den kände amerikanska entreprenören och investeraren viftar bort påståenden om att AI skulle hota jobben på småföretag.
Tvärt om anser Cuban att det är där jobben finns med den nya tekniken.
”De behöver hjälpen. Barn som kommer ut ur universitetet har den expertisen”, säger Mark Cuban, enligt Business Insider.
Han går nu ut med rådet till unga i karriären att lösningen på deras jobbjakt är AI på just småföretag.
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Det är också så, slår Cuban fast, att sex av tio jobb skapas i småföretag och unga som har de färdigheter som krävs inom artificiell intelligens har framtiden utstakad, tror han.
Dessutom menar Mark Cuban, skriver Business Insider, att AI både gör det ”enklare och snabbare” för småföretag att konkurrera med större företag.
”Andelen jobb som skapas av småföretag varje år kommer bara att öka. Börja ditt jobbsökande med småföretag”, rekommenderar miljardären i ett X-inlägg.
Bland arbetsgivarna är bilden tudelad om hur artificiell intelligens kommer att påverka verksamheten. Vissa tror att det leder till mer automatisering av arbetsuppgifter och färre anställda, medan andra tror att det skapar nya roller och möjligheter.
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Upprepar samma råd som tidigare till unga
Och Mark Cuban är säker på att småföretag behöver hjälp med att manövrera i den nya AI-världen. Den expertisen saknas nu på de mindre företagen, resonerar han, och det är alltså där unga med rätt kompetens kommer in i bilden, tror han.
Cuban har tidigare slagit fast att nyutexaminerade har en ljus framtid på småföretag med fokus på artificiell intelligens.
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