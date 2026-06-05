Juni är den jobbigaste tiden på året för många,. Så mycket behöver göras innan semestern. Här kommer tips från karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om hur du hanterar att-göra-listorna samt den mentala stressen.
Så jobbar du undan innan semestern
Det är snart sommar och semestern väntar precis bakom hörnet och ändå kanske du känner dig mest stressad. Listan på saker att göra blir längre och längre för varje dag som går och du vill verkligen jobba undan innan du går på din efterlängtade semester.
Börja semesterprioritera
Stanna upp och fundera. Vad måste du verkligen hinna med och börja ta tag i dessa saker omedelbart.
Tänk även igenom vilka uppgifter som kan lämnas över till en sommarvikarie eller en kollega. Vilka kan du pausa tills efter semestern? Kanske kan det finnas saker du kan skippa helt.
Sätt deadlines innan semestern
Det mest stressframkallande är ofta det bara hänger där i luften utan någon tydlig slutpunkt. Sätt deadlines på allt. Och sen håll dem eller be om mer tid.
Ha en ärlig och öppen konversation med din chef. Om du är osäker på vad som är viktigaste uppgifterna nu innan semester, be om hjälp med prioriteringsordningen.
Säg ett antal nej
Säg även nej till möten som inte behövs. Skippa att delta i projekt som inte är kritiska. Säg inte ja till alla som behöver din hjälp nu för att du tror at du måste och du behöver inte förklara exakt varför du inte kan göra andras jobb också.
Gör en sak i taget och spring inte på alla bollar samtidigt. Testa gärna pomodorometoden, där du sätter en klocka och jobbar intensivt. Varvat med pauser.
Lämna över till semestervikarie
Gör en bra överlämning till den som ska göra ditt jobb när du är på semester. Gör en instruktion. Skapa ett dokument som är så tydligt och pedagogiskt sommarvikarien kan komma in och börja göra jobbet så bra som möjligt direkt. Utan att behöva ringa dig varje gång så att du känner att du måste vara tillgänglig hela tiden under din ledighet.
Det är inte bara bra för dig utan även för den som ska hoppa in i ditt ställe Samt bra för hela organisationen, när du är tydlig och pedagogisk. Då gör du det enkelt för andra att ta över stafettpinnen när du är ledig.
Varva ner
Nu kommer den viktiga psykologiska delen av allt. Du är bra nog. Allt behöver inte vara perfekt och klart. Det kommer en tid efter semestern också.
Vi lever i en värld som ständigt ropar mer, snabbare, bättre. Men sanningen är att livet handlar om mer än hög produktivitet. Vi är också människor som behöver varva ner och vila.
Minska kraven
Våga därför minska kraven på dig själv nu inför din efterlängtade semester. Detta är den grundläggande sanningen som så många kämpar med: du är inte din produktivitet. Ditt värde som människa är inte kopplat till hur mycket du hinner. Det är inte kopplat till dina prestationer. Det är inte kopplat till din jobbtitel eller dina titlar.
När du börjar känna att du måste prestera, att du ständigt måste göra mer. Stanna upp och ta några djupa andetag. Påminn dig själv om att du är bra nog precis som du är.