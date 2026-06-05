Så jobbar du undan innan semestern

Sätt deadlines innan semestern

Det mest stressframkallande är ofta det bara hänger där i luften utan någon tydlig slutpunkt. Sätt deadlines på allt. Och sen håll dem eller be om mer tid.

Ha en ärlig och öppen konversation med din chef. Om du är osäker på vad som är viktigaste uppgifterna nu innan semester, be om hjälp med prioriteringsordningen.

Säg ett antal nej

Säg även nej till möten som inte behövs. Skippa att delta i projekt som inte är kritiska. Säg inte ja till alla som behöver din hjälp nu för att du tror at du måste och du behöver inte förklara exakt varför du inte kan göra andras jobb också.

Gör en sak i taget och spring inte på alla bollar samtidigt. Testa gärna pomodorometoden, där du sätter en klocka och jobbar intensivt. Varvat med pauser.

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Lämna över till semestervikarie

Gör en bra överlämning till den som ska göra ditt jobb när du är på semester. Gör en instruktion. Skapa ett dokument som är så tydligt och pedagogiskt sommarvikarien kan komma in och börja göra jobbet så bra som möjligt direkt. Utan att behöva ringa dig varje gång så att du känner att du måste vara tillgänglig hela tiden under din ledighet.

Det är inte bara bra för dig utan även för den som ska hoppa in i ditt ställe Samt bra för hela organisationen, när du är tydlig och pedagogisk. Då gör du det enkelt för andra att ta över stafettpinnen när du är ledig.

Varva ner

Nu kommer den viktiga psykologiska delen av allt. Du är bra nog. Allt behöver inte vara perfekt och klart. Det kommer en tid efter semestern också.

Vi lever i en värld som ständigt ropar mer, snabbare, bättre. Men sanningen är att livet handlar om mer än hög produktivitet. Vi är också människor som behöver varva ner och vila.

Minska kraven

Våga därför minska kraven på dig själv nu inför din efterlängtade semester. Detta är den grundläggande sanningen som så många kämpar med: du är inte din produktivitet. Ditt värde som människa är inte kopplat till hur mycket du hinner. Det är inte kopplat till dina prestationer. Det är inte kopplat till din jobbtitel eller dina titlar.

När du börjar känna att du måste prestera, att du ständigt måste göra mer. Stanna upp och ta några djupa andetag. Påminn dig själv om att du är bra nog precis som du är.

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