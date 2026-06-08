Därför ska du aldrig ha rött på jobbintervjun

Klädernas färger har ju en tendens att signalera olika saker. Exempelvis förknippas blått med lugn, logik och intelligens och kan således vara ett utmärkt val på arbetsintervjun.

Likaså bör den som vill framstå som kompetent, lugn och pålitlig tänka ett extra varv innan den röda kavajen åker fram.

Läs även: Värst i Europa: Nu äts lönen upp av inflationen – igen. Dagens PS

Kan bli för mycket

Rött är en färg som syns. Den ”röda personligheten” förknippas med energi, passion och självförtroende.

Men rött kan även signalera fara och aggressivitet. Den som dyker upp klädd i rött från topp till tå riskerar att uppfattas som för självsäker, rebellisk eller rent av dominant, konstaterar Glamour.

Därför kan den också slå fel i en jobbintervju.

I stället för att förmedla lugn och balans kan rött skapa en känsla av anspänning eller stress hos den som sitter på andra sidan bordet. Särskilt i konservativa branscher eller mer formella intervjuer kan rött uppfattas som för högljutt eller helt enkelt opassande.

Den som vill vara på den säkra sidan bör alltså välja något annat, även om färgen kan fungera i små doser, som en diskret accessoar.