Det tar bara några få sekunder för den person du möter att skapa en bild av dig. Därför kan en medvetenhet om vilka signaler dina kläder skickar vara värdefullt inför en arbetsintervju.
Därför ska du aldrig ha rött på jobbintervjun
Du får, såklart, klä dig som du vill, när du vill. Men det är också svårt att helt bortse från den psykologiska påverkan som kläder kan ha, både i termer av hur vi uppfattar oss själva och hur vi blir bedömda av andra.
Klädernas färger har ju en tendens att signalera olika saker. Exempelvis förknippas blått med lugn, logik och intelligens och kan således vara ett utmärkt val på arbetsintervjun.
Likaså bör den som vill framstå som kompetent, lugn och pålitlig tänka ett extra varv innan den röda kavajen åker fram.
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Kan bli för mycket
Rött är en färg som syns. Den ”röda personligheten” förknippas med energi, passion och självförtroende.
Men rött kan även signalera fara och aggressivitet. Den som dyker upp klädd i rött från topp till tå riskerar att uppfattas som för självsäker, rebellisk eller rent av dominant, konstaterar Glamour.
Därför kan den också slå fel i en jobbintervju.
I stället för att förmedla lugn och balans kan rött skapa en känsla av anspänning eller stress hos den som sitter på andra sidan bordet. Särskilt i konservativa branscher eller mer formella intervjuer kan rött uppfattas som för högljutt eller helt enkelt opassande.
Den som vill vara på den säkra sidan bör alltså välja något annat, även om färgen kan fungera i små doser, som en diskret accessoar.
Mörkblått är säkra kortet
Vill du ta det säkra före det osäkra gör du, som tidigare nämnt, klokt i att välja blått. Särskilt mörkblått.
Det är en färg som kopplas till harmoni, förtroende, lojalitet, pålitlighet, effektivitet och intelligens.
Grått är även det ett tryggt val. Färgen förknippas med balans, saklighet och analytiskt tänkande. Svart kan också fungera, särskilt vid chefsroller, men kan samtidigt uppfattas som något distanserat.
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Kläderna säger mer än man tror
Självklart avgörs inte en jobbintervju av färgen på en skjorta. Erfarenhet, kompetens och personlighet väger (förhoppningsvis) tyngst.
Men eftersom vi har förhållandevis kort tid på oss att ge ett bra första intryck kan även den minsta av detaljer spela roll.
I slutändan handlar det inte om att klä ut sig till någon annan. Det handlar om att inte låta fel signaler stå i vägen för det viktigaste: vad du faktiskt kan.
Osäkra färger:
- Rött – kan signalera kraft och passion, men också fara, aggressivitet och rebelliskhet.
- Brunt – kan signalera lugn och pålitlighet, men också kännas gammaldags och trögt.
- Orange – kan signalera energi och livsglädje, men kan också uppfattas som för lekfullt och oprofessionellt.
Säkra färger:
- Blått – kopplas till harmoni, förtroende, lojalitet, pålitlighet, effektivitet och intelligens.
- Grått – kopplas till intelligens, balans och analytiskt tänkande.
- Svart – passar särskilt för chefsroller.
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