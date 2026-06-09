Jeff Bezos gör som Buffett – dags att skugga duon?

”Warren Buffett säger att han är bra om han fattar tre bra beslut om året, det tror jag verkligen på”, har Jeff Bezos tidigare uttalat, berättar Fortune.

Bezos betonar att dessa beslut måste vara av ”hög kvalitet” för att det ska bli meningsfullt. Det är det man som chef får betalt för, säger han.

”Ditt jobb är inte att fatta tusentals beslut varje dag.”

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Jeff Bezos: Jag sover åtta timmar per natt

I processen att fatta rätt beslut ser Bezos till att sova åtta timmar per natt. Och han är noga med att ta hand om sin kropp och själ, framgår det.

Så även om han skulle ta fler beslut med mindre sömn tror han inte att det är rätt väg att gå.

”Är det verkligen värt det om kvaliteten på de besluten kan bli lägre på grund av att man är trött eller grinig eller någon annan sorts annat?” undrar Jeff Bezos, som ventilerade sina åsikter i samband med en intervju med David Rubenstein, medgrundare och ordförande för Economic Club of Washington i september 2018, minns Fortune.

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