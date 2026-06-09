Ledare vinner inget på att ta tusentals beslut varje dag, det är bättre att fatta tre kärnfulla beslut som bär frukt, anser Jeff Bezos.
Jeff Bezos gör som Buffett – dags att skugga duon?
Amazongrundaren och rymdföretaget Blue Origins skapare, dollarmiljardären Jeff Bezos, erkänner utan omsvep att hans ledstjärna när det kommer till beslut är Wall Street-legendaren Warren Buffett, 95 år, som fram till årsskiftet var vd för den enormt framgångsrika investeringsbjässen Berkshire Hathaway.
”Warren Buffett säger att han är bra om han fattar tre bra beslut om året, det tror jag verkligen på”, har Jeff Bezos tidigare uttalat, berättar Fortune.
Bezos betonar att dessa beslut måste vara av ”hög kvalitet” för att det ska bli meningsfullt. Det är det man som chef får betalt för, säger han.
”Ditt jobb är inte att fatta tusentals beslut varje dag.”
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Jeff Bezos: Jag sover åtta timmar per natt
I processen att fatta rätt beslut ser Bezos till att sova åtta timmar per natt. Och han är noga med att ta hand om sin kropp och själ, framgår det.
Så även om han skulle ta fler beslut med mindre sömn tror han inte att det är rätt väg att gå.
”Är det verkligen värt det om kvaliteten på de besluten kan bli lägre på grund av att man är trött eller grinig eller någon annan sorts annat?” undrar Jeff Bezos, som ventilerade sina åsikter i samband med en intervju med David Rubenstein, medgrundare och ordförande för Economic Club of Washington i september 2018, minns Fortune.
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Har förmögenhet på 2 500 miljarder kronor
För Jeff Bezos, världens fjärde rikaste person och god för 266 miljarder dollar, cirka 2 508 miljarder kronor enligt Bloombergs miljardärsindex är vila viktigt för att han ska känna sig boostad.
Det gör honom, säger han, på bättre humör. Och han får mer energi och tänker mer klart.
Just därför är sömn prioritet i hans liv. Sova ut ordentligt är något som han värderar högt för att agera som en bra ledare.
”Ibland är det omöjligt, men jag är väldigt fokuserad på det”, säger han om sömnbehovet.
Tidigare var han vd för den amerikanska e-handelsjätten Amazon, som inte längre är ett startup-företag. Cheferna där tänker nu och jobbar som han själv gör, förklarar han, berättar Fortune.
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Inga möten före klockan 10 på förmiddagen
I den stenrike entreprenörens dagliga rutiner ingår att inleda morgonen i lugnt gemak,, han läser tidningen, dricker morgonkaffet och äter frukost med sina barn innan de ska till skolan.
Första mötet har han inte inbokat förrän klockan 10 på förmiddagarna och mer avancerade möten, som han beskriver som ”IQ-möten”, sparar han till strax före lunch.
Om de sistnämnda mötena inte hinner klaras av skjuter han upp dem till nästan dag.
När klockan blir 17 lägger Jeff Bezos ner jobbet för dagen.
”Vi försöker i morgon igen klockan 10”, säger han.
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