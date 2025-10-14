Slow tech – mottrend mot den rasande farten

Utvecklingen av AI och digital teknik går i rasande fart. Samtidigt märker jag en tydlig trend bland unga: många vill sakta ner farten. Det verkar som om att ju snabbare tekniken går, desto starkare blir behovet av det motsatta. Trenden slow tech är ett exempel på en sådan mottrend.

Slow tech handlar om att använda teknik mer medvetet och balanserat. Motsatsen till att hela tiden köpa de senaste tekniska prylarna och mobiltelefonerna och att vara ständigt online. Grundtanken är att skapa mer tid och utrymme för annat i livet genom att till exempel minska skärmtiden, återanvända teknik och pausa från digitala ibland.

Man vill använda teknik men på ett sätt så att det inte tar över vardagen och att man blir negativt beroende av den.

Varför slow tech just nu?

Det är vanligt att vi känner att vi ständigt måste vara uppkopplade. Att hela tiden följa med i sociala medier och navigera bland de nya digitala trenderna.

Men ungas ökade vilja att stänga av och värdesätta offline-upplevelser är en signal om något betydligt djupare än bara en trend. Det är en påminnelse om att vi är mänskliga varelser som har sociala behov också utanför sociala medier.

Detta är enligt mig något sunt och klokt. Många förstår att balans i livet är viktigt. Att bromsa in lite då och då ger inte bara möjlighet att återhämta sig från digital stress och tryck att prestera. Det ger också en chans att skapa mer utrymme för reflektion och kreativitet.

Det öppnar dörren till fler meningsfulla möten, både med andra och inte minst med sig själv. Slow tech handlar inte om att förkasta tekniken, utan om att använda den mer medvetet. På ett sätt där man själv har kontroll över tekniken och inte blir kontrollerad av den.

Våga säg nej

ANNONS

Den här motreaktionen är viktig att uppmärksamma även i jobbet. Att våga säga nej till digitalt brus även där. Att kunna prioritera bort onödiga digitala möten och webinar som inte ger så mycket för att du inte intresserar dig för temat det handlade om eller för att du var för stressad för att lyssna och hänga med och ändå svarade på mail samtidigt.

För det ger inte kvalitet att försöka hålla för många bollar i luften samtidigt. Det är fortfarande bättre för både prestation och välmående att vara närvarande och fokusera på en sak i taget. Att låta saker och ting gå lite långsammare. Att vara mer eftertänksam.

Algoritmer och automatisering styr mycket av vår vakna tid. Därför är det viktigt att vi stannar upp och inte bara kör på. Det är inte bara de unga som behöver använda teknik mer medvetet. Att våga sakta ner kan vara vägen till att vi faktiskt förbättra livsrytmen och göra att vi långsiktigt orkar.

Läs mer: Stress på jobbet ökar – här är råden som kan hjälpa – Dagens PS

Läs mer: