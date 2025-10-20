Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig.
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Mest läst i kategorin
Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv
Många balanserar numera arbetslivet mellan kontoret och hemmet. En ny studie visar dock att det lönar sig att jobba hemma – då vi blir mer fokuserade och effektiva. Frågan som många bolag och arbetsplatser brottas med de senaste åren är hur mycket de de anställda ska tillåtas att arbeta hemma. Jobba hemma lönar sig Lugn, …
”Pension, alla pratar om det – och det tråkar ut mig”
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare, fick en fråga från en 60-årig kvinna som är trött på att många i hennes omgivning pratar om pension när hon själv vill fortsatta att satsa på sin karriär. ”Jag är en kvinna i mina bästa år, som nyss fyllt 60 år. Plötsligt pratar alla mina vänner ålder om pension …
Löneförhandla rättvist som chef
Att löneförhandla kan vara jobbigt, även för chefer. Sådana situationer kan framkalla starka känslor. Här svarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter på en fråga som hon har fått från en chef, som har blivit kallad orättvis. ”Jag är chef över en grupp på sju personer sedan ett par år tillbaka och jag trivs med den …
Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet
Att lista aspekter av det som är fel typ av jobb för dig kan bli en genväg till att lära känna dig själv och att du hittar ditt drömjobb. Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning. I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa …
Chefen som kan höja din lön – med 13 procent
Alla chefer är inte lika. En del får människor att prestera mer. Andra får dem att tjäna mer pengar. En bra chef kan få dig att lämna din komfortzon medan en dålig chef kan få arbetsdagen att kännas snäppet tyngre än vad den egentligen borde vara. Nu visar en ny studie från University of Chicago …
Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet.
Låter ganska bra eller hur.
Många flyttar till Portugal
Jodå många har insett att Portugal inte är en så dålig idé, särkilt inte på äldre dagar när det är dags att gå i pension.
Faktum är att bostadspriserna i landet har skenat de senaste tio åren och är nu bland de mest övervärderade i hela EU.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Sparar i vardagen
Det går dock fortfarande att spara mycket i vardagen när man byter land, vare sig det rör sig om dyrare länder som Sverige eller USA.
Precis som svenskar vill många amerikaner numera flytta till Portugal, så pass många att landet tagit förstaplatsen bland länder som amerikaner faktiskt vill flytta till.
Alex Trias var advokat som förtidspensionerade sig och drog till Lissabon i Portugal med frun Noki för tio år sedan, och de har stannat kvar sedan dess.
Hjälper med coaching
Numera hjälper han andra med coaching, bland annat hur man går tillväga att bli expat och förtidspensionera sig, berättar CNBC.
Vardagen i Portugal är betydligt mindre stressig med långa middagar, sportaktiviteter och resor i Europa på schemat istället för långa arbetstimmar som utgjorde vardagen i Washington D.C.
Lägre levnadskostnader i Portugal
Samtidigt som tempot har skruvats ner betydligt de senaste åren kan paret numera spara rejält med pengar, och det beror på både generösa skatteregler och lägre levnadskostnader genom till exempel matköp.
I runda slängar handlar det om 5 000 dollar eller motsvarande nästan 50 000 kronor som de sparar, varje månad, på att bo i Portugal istället för i USA.
“När vi först gick i pension antog min fru och jag att vi gradvis skulle minska våra besparingar och hoppades att pengarna skulle räcka. Men något överraskande hände – vår nettoförmögenhet fortsatte att växa”, säger Alex Trias.
De har gjort en uträkning som visar att det går att spara pengar på en rad saker.
Exempel är 15 000 dollar om året genom statlig inkomstskatt, 25 000 dollar på sjukförsäkring och självrisker, 14 000 dollar genom fastighetsskatt och runt 20 000 dollar om året för mat, nöjen och andra dagliga utgifter.
Det blir en ordentlig summa över varje månad med andra ord.
“De flesta tror att förtidspensionering handlar om att inte längre arbeta. Men det handlar om att omdefiniera sin identitet och en förändring i tankesättet”, säger Trias vidare och beskriver sitt nya liv som “upptäcktsresande”.
Följer sin dröm
Parets inkomster är numera från investeringar istället för genom lön, och de har lyckats skapa ett bra liv i Portugal – en dröm bland många andra amerikaner, och svenskar därtill.
“Med rätt inställning kan tidig pensionering vara den perfekta nya startpunkten. Du måste bara vara villig att omfamna den.”
Läs även:
31-åring jobbar 20 timmar i veckan efter flytten till Portugal. Dagens PS
Amerikaner gör som svenskar – flyr till Portugal. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett …
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig. Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet. Låter ganska bra eller hur. Många flyttar till Portugal Jodå många …
Årlig ranking: Tesla rasar genom listan
Det ser inte bra ut för Tesla när de bästa globala varumärkena rankas. Elbilsjätten rasar ner till 25:e plats på listan. Interbrand har blivit känt genom sin årliga lista som rankar världens mest värdefulla bolag genom deras påverkan och ekonomiska styrka. I topp hamnar de amerikanska techjättarna Apple, Microsoft och Amazon men för en annan …
Så mycket räckvidd tar motorvägen av din elbil
Att köra elbilen på motorväg är ingen bra idé om du vill spara räckvidden. Ett nytt test har gått igenom åtta olika elbilsmodeller som visar att du kan förlora hela 40 procent av räckvidden om du kör konstant på motorväg. Räckvidd hamnar högt på listan när vi väljer elbil. Här kommer en lista på de …
Italien levererar råmaterial till Rysslands missiler
Italien stöder den ryska krigsmaskinen visar nya uppgifter. Det sker fortsatt genom export av råmaterial till bland annat Rysslands missiler. Det är Ukrainas ekonomiska säkerhetsråd (ESCU) som ligger bakom de nya uppgifterna som fastställer att Italien är Rysslands näst största leverantör av epoxiharts, som även kallas epoxi, efter Kina. Råmaterial till ryska missiler Epoxi används …