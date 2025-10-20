Dagens PS
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden

Alex och Noki Trias trivs bra i Portugal och sparar stora summor genom att bo i landet.
Alex och Noki Trias trivs bra i Portugal och sparar stora summor genom att bo i landet. (Foto: Alex Trias)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig.

Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet.

Låter ganska bra eller hur.

Många flyttar till Portugal

Jodå många har insett att Portugal inte är en så dålig idé, särkilt inte på äldre dagar när det är dags att gå i pension.

Faktum är att bostadspriserna i landet har skenat de senaste tio åren och är nu bland de mest övervärderade i hela EU.

Sparar i vardagen

Det går dock fortfarande att spara mycket i vardagen när man byter land, vare sig det rör sig om dyrare länder som Sverige eller USA.

Precis som svenskar vill många amerikaner numera flytta till Portugal, så pass många att landet tagit förstaplatsen bland länder som amerikaner faktiskt vill flytta till.

Alex Trias var advokat som förtidspensionerade sig och drog till Lissabon i Portugal med frun Noki för tio år sedan, och de har stannat kvar sedan dess.

Hjälper med coaching

Numera hjälper han andra med coaching, bland annat hur man går tillväga att bli expat och förtidspensionera sig, berättar CNBC.

Vardagen i Portugal är betydligt mindre stressig med långa middagar, sportaktiviteter och resor i Europa på schemat istället för långa arbetstimmar som utgjorde vardagen i Washington D.C.

Portugal
Portugal är världens bästa land att pensionera sig i, enligt en ny lista. (Foto: Unsplash)

Lägre levnadskostnader i Portugal

Samtidigt som tempot har skruvats ner betydligt de senaste åren kan paret numera spara rejält med pengar, och det beror på både generösa skatteregler och lägre levnadskostnader genom till exempel matköp.

I runda slängar handlar det om 5 000 dollar eller motsvarande nästan 50 000 kronor som de sparar, varje månad, på att bo i Portugal istället för i USA.

“När vi först gick i pension antog min fru och jag att vi gradvis skulle minska våra besparingar och hoppades att pengarna skulle räcka. Men något överraskande hände – vår nettoförmögenhet fortsatte att växa”, säger Alex Trias.

Lissabon
Lissabon har över 2 800 soltimmar om året. (Foto: Unsplash)
De har gjort en uträkning som visar att det går att spara pengar på en rad saker.

Exempel är 15 000 dollar om året genom statlig inkomstskatt, 25 000 dollar på sjukförsäkring och självrisker, 14 000 dollar genom fastighetsskatt och runt 20 000 dollar om året för mat, nöjen och andra dagliga utgifter.

Det blir en ordentlig summa över varje månad med andra ord.

“De flesta tror att förtidspensionering handlar om att inte längre arbeta. Men det handlar om att omdefiniera sin identitet och en förändring i tankesättet”, säger Trias vidare och beskriver sitt nya liv som “upptäcktsresande”.

Följer sin dröm

Parets inkomster är numera från investeringar istället för genom lön, och de har lyckats skapa ett bra liv i Portugal – en dröm bland många andra amerikaner, och svenskar därtill.

“Med rätt inställning kan tidig pensionering vara den perfekta nya startpunkten. Du måste bara vara villig att omfamna den.”

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Senaste nytt

