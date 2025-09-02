En digital marknadsförare tröttnade på livet i Los Angeles, packade väskan och flyttade till Portugal. Nu arbetar hon mindre men tjänar mer än hon gjorde i USA.
31-åring jobbar 20 timmar i veckan efter flytten till Portugal
Kaitlin Wichmann jobbade inom marknadsföring på ett bolag i Los Angeles.
Livet blev dock fyrkantigt, genom den fasta anställningen.
“Varje dag när jag gick till jobbet, parkerade på samma plats, gick till samma skrivbord, stirrade på samma vägg – jag tänkte bara: ‘Det måste finnas mer i livet än så här'”, säger Kaitlin Wichmann till CNBC.
Flyttade till Portugal
Sagt och gjort, 31-åringen packade väskan och flyttade till Lissabon i Portugal.
Livet gick över till frilans som digital marknadsförare, där Wichmann kunde sätta upp sitt eget schema och bestämma hur många timmar hon faktiskt ville arbeta.
Numera hjälper hon amerikanska och portugisiska kunder med deras onlineannonsering, vilket tar runt 20 timmar i veckan.
Frilansaren följer därmed i samma fotspår som många amerikaner, även pensionärer, som vill njuta av lägre levnadskostnader, billigare hälso- och sjukvård i ett soligt och skattevänligt klimat.
Jobbar mindre och tjänar mer
Hon drar in i genomsnitt motsvarande 66 000 kronor i månaden, för att arbeta 20 timmar i veckan, vilket är betydligt mer än hon tjänade för en heltidstjänst i USA.
Nu kan Wichmann samtidigt njuta mer av fritiden i vackra Lissabon, där hon bland annat spenderar tid på stranden och lär sig portugisiska.
“Jag känner mig definitivt lyckligare och mer lugn här.”
Att leva som en digital nomad är en trend som verkligen har lockat unga att flytta till nya länder som just Portugal, som släppte ett digital nomad-visum för tre år sedan, men även till andra länder som Spanien.
Vill köpa hus och stanna i Portugal
Precis som många äldre vill spendera sina dagar i Portugals soliga klimat, har Wichmann inga planer på att lämna landet utan istället satsa på att köpa ett hus med pojkvännen längre fram.
“Jag ser inte mig själv flytta någon annanstans, åtminstone inte utanför Portugal”, säger hon.
“Jag trivs verkligen här.”
