31-åring jobbar 20 timmar i veckan efter flytten till Portugal

Kaitlin Wichmann jobbade inom marknadsföring på ett bolag i Los Angeles.

Livet blev dock fyrkantigt, genom den fasta anställningen.

“Varje dag när jag gick till jobbet, parkerade på samma plats, gick till samma skrivbord, stirrade på samma vägg – jag tänkte bara: ‘Det måste finnas mer i livet än så här'”, säger Kaitlin Wichmann till CNBC.

Flyttade till Portugal

Sagt och gjort, 31-åringen packade väskan och flyttade till Lissabon i Portugal.

Livet gick över till frilans som digital marknadsförare, där Wichmann kunde sätta upp sitt eget schema och bestämma hur många timmar hon faktiskt ville arbeta.

Numera hjälper hon amerikanska och portugisiska kunder med deras onlineannonsering, vilket tar runt 20 timmar i veckan.

Frilansaren följer därmed i samma fotspår som många amerikaner, även pensionärer, som vill njuta av lägre levnadskostnader, billigare hälso- och sjukvård i ett soligt och skattevänligt klimat.