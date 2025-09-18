Faran med ja-sägare: Därför behöver jobbet fler som säger nej

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Arbetsplatser misslyckas

I vissa fall går rädslan till extrema nivåer. I USA tar fler till ”resignation by proxy”, där man betalar en extern tjänst för att säga upp sig åt en.

Kostnaden? Ofta runt 1 400 kronor – ett pris många hellre betalar än att själva behöva ha det obekväma samtalet.

Jackie Dube, HR-chef på The Predictive Index, ser fenomenet som ett varningstecken.

”När anställda är beredda att betala någon annan för att säga upp sig åt dem är det en tydlig signal om att arbetsplatser misslyckas med en av de mest grundläggande mänskliga interaktionerna: ärlig och trygg kommunikation”, säger hon till Forbes.

Hjälpsamhet kan bli en fälla

Malte Shiebelmann, vice vd på SmallPDF, menar att många helt enkelt är programmerade att vara hjälpsamma.

”Att säga nej kan kännas som karriärsabotage. Men i själva verket är det ofta det smartaste draget för din produktivitet och ditt mentala utrymme”, säger hon.

Därför behöver arbetsplatser nej-sägare

Rädslan för att säga nej är inte bara ett problem för individen – det kan också skada organisationen.

Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, varnar för kulturer där ja-sägande blir norm.

”På arbetsplatser där många har otrygga anställningar kan en konsekvens bli att det inte kommer fram så mycket kritik. Men om alla ler och säger ja – vem kan man som chef lita på då? Du måste våga ge utrymme till nej-sägande,” säger han till Chefstidningen.

Han påpekar att chefer riskerar att få en skev bild av verkligheten om invändningar aldrig lyfts, vilket leder till sämre beslut. Dessutom kan ja-sägande på bekostnad av egna värderingar göra medarbetare sjuka på sikt.

”Att vara i konflikt med sina egna värderingar kan man må väldigt dåligt av”, säger Aronsson.

Fyra strategier för att säga nej

För att undvika ja-fällan lyfter experterna fram fyra sätt att träna sig i att säga nej utan skuld:

Sätt gränser i förväg – det är lättare att hålla dem när du inte redan är pressad.

– det är lättare att hålla dem när du inte redan är pressad. Börja smått – öva på att säga nej till små saker, som att svara på mejl direkt.

– öva på att säga nej till små saker, som att svara på mejl direkt. Se gränser som en hjälp – förklara vad som funkar bäst för dig, istället för att bara säga nej.

– förklara vad som funkar bäst för dig, istället för att bara säga nej. Använd ”Tomorrow test” – fråga dig själv hur det kommer kännas i morgon att ha tackat ja.

Nej stärker din karriär

Flera experter menar att ett nej inte alls behöver vara negativt. Tvärtom visar det att du förstår dina gränser och kan prioritera.

Ett ”nej” kan också omformuleras. Att säga ”jag kan inte just nu, men i morgon” eller ”jag är på maxkapacitet” skapar respekt utan att uppfattas som ovilja.

Men, i slutändan är det faktiskt inte bara din rätt, utan även ditt ansvar, att dra dina egna gränser och säga nej.