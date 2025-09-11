Dagens PS
Säg inte ”jag” stup i kvarten – du bränner jobbet

Säg inte "jag" hela tiden i intervjun med vd:n i artikeln, då går jobbet garanterat upp i rök. (Foto: Danya Gutan/Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Det är farligt att vara för självupptagen, eller åtminstone att återkommande prata om ditt ”jag” i jobbintervjun med den här vd:n. Du blir ratad!

Det är vanligt att jobbcoacher råder dig att snacka om dig själv och dina egenskaper.

Problemet är om du inleder varje mening med ”jag”, och sedan upprepar det hela tiden i intervjun med vd:n för den amerikanska molnkommunikationsplattformen Twilio.

Toppchefen Khozema Shipchandler, som han heter, och som står bakom det San Francisco-baserade teknikföretaget värt 16 miljarder dollar, fixar inte det, berättar Fortune.

Då är du också körd

Vd:n brukar bjuda ut sina jobbkandidater på en 45-minuterslunch och i slutet får de ställa frågor.

Att inte öppna truten i det läget är en dödssynd, det är den ”främsta varningssignalen för mig”, säger Twilios vd Khozema Shipchandler till det amerikanska affärsmagasinet.

Han vill ha svar på hur den arbetssökande ser på kemi, kultur och hur tankarna går kring företaget i stort.

Det måste finnans en nyfikenhet, menar han, annars går han eller hon bort direkt i rekryteringsprocessen efter mötet.

“Jag, jag, jag” – glöm jobb

Den som dessutom har för vana att tjata om sitt ”jag” ligger risigt till, eller rättare sagt grusar sina chanser att få jobbet.

Enligt teknikbolagets boss signalerar det där jag-snacket att vederbörande inte är en lagspelare, eller för den delen en riktig ledare.

En chef ska vara karismatisk och övertygande i sin roll och kunna ge order som följs, det handlar om att ha kontrollen på ett bra sätt, resonerar Shipchandler.

Tänk på det här alltså när du ska träffa chefen för en eventuell anställning. Annars är finslipandet på ditt CV förgäves, och det är det väl inte värt om du har kämpat för att uppfattas rätt?

Hm, testa att vara dig själv

Andra vd:ar kan reagera på hur du dricker ditt kaffe under jobbintervjun, du klarar helt enkelt inte kaffekopps-testet, skriver Fortune som berättar om ytterligare en annan vd som viftar bort kandidater som säger att de kan börja direkt.

Nu är livet ETT, det får vi inte glömma, och kanske är det så enkelt som att bara vara sig själv under intervjun för att få det där drömjobbet.

Testa. Det kan absolut vara värt ett försök.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

