Säg inte ”jag” stup i kvarten – du bränner jobbet

Det är vanligt att jobbcoacher råder dig att snacka om dig själv och dina egenskaper.

Problemet är om du inleder varje mening med ”jag”, och sedan upprepar det hela tiden i intervjun med vd:n för den amerikanska molnkommunikationsplattformen Twilio.

Toppchefen Khozema Shipchandler, som han heter, och som står bakom det San Francisco-baserade teknikföretaget värt 16 miljarder dollar, fixar inte det, berättar Fortune.

Då är du också körd

Vd:n brukar bjuda ut sina jobbkandidater på en 45-minuterslunch och i slutet får de ställa frågor.

Att inte öppna truten i det läget är en dödssynd, det är den ”främsta varningssignalen för mig”, säger Twilios vd Khozema Shipchandler till det amerikanska affärsmagasinet.

Han vill ha svar på hur den arbetssökande ser på kemi, kultur och hur tankarna går kring företaget i stort.

Det måste finnans en nyfikenhet, menar han, annars går han eller hon bort direkt i rekryteringsprocessen efter mötet.