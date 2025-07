Experten: Sluta använda den här vanliga frasen

Det finns en fras – eller ett ord – som många säger utan att tänka – i mejl, på möten och i vardagliga samtal.

Men enligt advokat och kommunikationsexpert Jefferson Fisher är det en språklig fälla som direkt kan få dig att låta mindre självsäker:

Det handlar om “I’m sorry”, eller “förlåt” på svenska.

“Om du vill låta mer bestämd i en given situation, är det första du bör göra att ta bort överdrivna ursäkter”, säger Fisher i en intervju i podcasten Aspire, enligt CNBC Make It.

Överdrivna ursäkter kopplas till låg självkänsla

Jefferson Fisher, som även är författare till boken The Next Conversation: Argue Less, Talk More, menar att ursäkter ofta används som en reflex snarare än ett faktiskt ansvarstagande. Och det kan skada mer än man tror.

“När du slutar be om ursäkt i onödan förstärker du idén att ditt egenvärde inte är kopplat till hur lite du stör andra”, förklarar han.

Exempelvis – om du glömmer att svara på ett mejl och inleder meddelandet med “Förlåt att jag inte svarade tidigare” signalerar du att du gjort fel, trots att du kanske bara haft fullt upp med andra viktiga saker.

“Gud förbjude att du har egna prioriteringar. Gud förbjude att du har något med barnen att ta hand om”, säger Fisher i intervjun.

