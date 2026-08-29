Vanligt sötningsmedel kopplas till hjärtinfarkt och stroke

Nu väcker en ny studie frågor om hur xylitol kan påverka hjärtat på längre sikt.

Forskare vid universitetssjukhuset Charité i Berlin har analyserat uppgifter från 17 710 deltagare i två stora befolkningsstudier. Resultaten presenterades vid den europeiska hjärtläkarkongressen ESC 2026.

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57 procent högre risk

Deltagarna delades in efter hur höga halter av xylitol de hade i blodet.

I den kanadensiska studien följdes deltagarna under sex år. Bland den fjärdedel som hade högst halter var risken för död, hjärtinfarkt eller stroke 57 procent högre än bland fjärdedelen med lägst halter.

Forskarna tog då hänsyn till kända riskfaktorer som ålder, kön, rökning, blodfetter, diabetes och högt blodtryck.

I den brittiska studien, som sträckte sig över 30 år, var motsvarande riskökning 18 procent. Resultaten från båda grupperna pekade dessutom i samma riktning: ju högre xylitolhalten var, desto fler allvarliga hjärt-kärlhändelser inträffade.

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