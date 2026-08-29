Det används för att göra allt från tuggummi till sylt lite sötare. Nu kopplas höga halter av xylitol i blodet till ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och död. Men studien lämnar en viktig fråga obesvarad.
Vanligt sötningsmedel kopplas till hjärtinfarkt och stroke
Xylitol, även kallat björksocker, har länge marknadsförts som ett alternativ till vanligt socker. Sötningsmedlet finns bland annat i sockerfritt tuggummi, pastiller, livsmedel och tandkräm.
Nu väcker en ny studie frågor om hur xylitol kan påverka hjärtat på längre sikt.
Forskare vid universitetssjukhuset Charité i Berlin har analyserat uppgifter från 17 710 deltagare i två stora befolkningsstudier. Resultaten presenterades vid den europeiska hjärtläkarkongressen ESC 2026.
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57 procent högre risk
Deltagarna delades in efter hur höga halter av xylitol de hade i blodet.
I den kanadensiska studien följdes deltagarna under sex år. Bland den fjärdedel som hade högst halter var risken för död, hjärtinfarkt eller stroke 57 procent högre än bland fjärdedelen med lägst halter.
Forskarna tog då hänsyn till kända riskfaktorer som ålder, kön, rökning, blodfetter, diabetes och högt blodtryck.
I den brittiska studien, som sträckte sig över 30 år, var motsvarande riskökning 18 procent. Resultaten från båda grupperna pekade dessutom i samma riktning: ju högre xylitolhalten var, desto fler allvarliga hjärt-kärlhändelser inträffade.
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Kan påverka blodplättarna
Det är inte första gången xylitol hamnar under forskarnas lupp.
Samma forskargrupp har tidigare visat att ämnet kan göra blodplättarna mer benägna att reagera och bilda proppar. I en tidigare studie kopplades höga halter också till fler hjärt-kärlhändelser hos personer som redan hade förhöjd risk.
”I tidigare studier visade vi att xylitol kan öka blodplättarnas förmåga att bilda proppar”, säger forskaren Marco Witkowski från Charité.
Mätte inte tuggummit
Men tandkrämstuben behöver inte kastas riktigt än. Det finns nämligen en viktig skillnad mellan vad studien visar och vad den inte visar.
Studien visar ett samband, inte att xylitol orsakar hjärtinfarkt eller stroke. Forskarna mätte halterna i deltagarnas blod, men inte hur mycket xylitol de faktiskt hade fått i sig genom maten.
Kroppen bildar dessutom själv små mängder xylitol som en del av ämnesomsättningen. Därför går det ännu inte att avgöra om de höga blodnivåerna berodde på stor konsumtion eller om de också speglade något annat i kroppen.
Professor Dan Atar vid ESC konstaterar att det är svårt att dra slutsatser om orsak och verkan från en observationsstudie. Samtidigt anser han att ”resultaten motiverar mer forskning”.
”Våra långsiktiga resultat i den allmänna befolkningen visar hur lite vi vet om xylitols säkerhet för hjärtat”, säger Marco Witkowski.
Studien visar alltså inte att ett enstaka sockerfritt tuggummi är farligt. Forskarna vill nu undersöka vad en hög och regelbunden konsumtion kan innebära på längre sikt.
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