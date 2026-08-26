Flygpersonal löper större risk att drabbas av cancer. Det får nu förnyad relevans i och med ett fall med en flygvärdinna i Frankrike.
Flygvärdinna fick cancer av kosmisk strålning – får rätt i domstol
En fransk domstol har för första gången slagit fast att kosmisk strålning kan ha bidragit till bröstcancer hos en tidigare flygvärdinna.
Domen kan öppna vägen för fler liknande fall bland kabinpersonal, menar experter.
Sophie Lainault, 59, arbetade som flygvärdinna för Air France mellan 1989 och 2019.
Flög ofta långdistans
Under perioden hade hon totalt 12 600 flygtimmar, varav mer än hälften på natten. Hon har nu varit i remission efter sin cancer, skriver BBC.
Domstolen i Bayonne i sydvästra Frankrike bedömde att hennes yrke innebar tre cancerframkallande risker som tillsammans kunde kopplas till sjukdomen: kosmisk strålning, passiv rökning och långvarigt nattarbete.
Rökning var tillåten ombord på Air France-flygningar fram till år 2000. Lainault flög samtidigt många långdistansrutter från Paris, ofta på hög höjd och nära Nordpolen.
Där är exponeringen för kosmisk strålning högre eftersom jordens magnetfält ger ett svagare skydd mot partiklar från solen och andra stjärnor.
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Högre risk bland flygpersonal
Domen innebär att Lainault kan gå i förtidspension och få framtida behandling för sjukdomen fullt ersatt av det franska sjukförsäkringssystemet.
Hennes advokat bedömer dessutom att beslutet kan få betydelse för andra kabinanställda som drabbats av bröstcancer.
En studie från Harvard Medical School som publicerades tidigare i augusti pekar också på en förhöjd risk bland flygpersonal.
Studien analyserade fler än 500 yrken och fann att strålningsrelaterade cancerformer stod för omkring 6,9 procent av dödsfallen bland flygvärdinnor och 6,7 procent bland piloter.
Det var högre andelar än i flera andra yrkesgrupper, bland annat kärntekniker.
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Ökad risk nära polerna
Det är sedan tidigare känt att personer som flyger på hög höjd utsätts för kosmisk strålning. För vanliga flygresenärer bedöms doserna däremot vara så små att exponeringen normalt inte anses ha någon statistiskt betydande effekt.
För flygpersonal kan situationen vara annorlunda eftersom exponeringen upprepas under många år. Risken ökar också på flygningar nära polerna, där jordens magnetfält ger mindre skydd.
Air France uppger att bolaget inte varit part i Lainaults rättsprocess och ännu inte tagit del av domstolens motivering.
Samtidigt framhåller flygbolaget att personalens hälsa och säkerhet är en högsta prioritet och att anställda får medicinsk uppföljning som går längre än lagens minimikrav.
Lainault hoppas att domen ska få fler kvinnor inom flyget att våga söka ersättning och få sina sjukdomar erkända som arbetsrelaterade.
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