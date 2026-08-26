Flygvärdinna fick cancer av kosmisk strålning – får rätt i domstol

Högre risk bland flygpersonal

Domen innebär att Lainault kan gå i förtidspension och få framtida behandling för sjukdomen fullt ersatt av det franska sjukförsäkringssystemet.

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Hennes advokat bedömer dessutom att beslutet kan få betydelse för andra kabinanställda som drabbats av bröstcancer.

En studie från Harvard Medical School som publicerades tidigare i augusti pekar också på en förhöjd risk bland flygpersonal.

Studien analyserade fler än 500 yrken och fann att strålningsrelaterade cancerformer stod för omkring 6,9 procent av dödsfallen bland flygvärdinnor och 6,7 procent bland piloter.

Det var högre andelar än i flera andra yrkesgrupper, bland annat kärntekniker.

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Ökad risk nära polerna

Det är sedan tidigare känt att personer som flyger på hög höjd utsätts för kosmisk strålning. För vanliga flygresenärer bedöms doserna däremot vara så små att exponeringen normalt inte anses ha någon statistiskt betydande effekt.

För flygpersonal kan situationen vara annorlunda eftersom exponeringen upprepas under många år. Risken ökar också på flygningar nära polerna, där jordens magnetfält ger mindre skydd.

Air France uppger att bolaget inte varit part i Lainaults rättsprocess och ännu inte tagit del av domstolens motivering.

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Samtidigt framhåller flygbolaget att personalens hälsa och säkerhet är en högsta prioritet och att anställda får medicinsk uppföljning som går längre än lagens minimikrav.

Lainault hoppas att domen ska få fler kvinnor inom flyget att våga söka ersättning och få sina sjukdomar erkända som arbetsrelaterade.

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