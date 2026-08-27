Glöm din biologiska ålder – här är longevity-världens nya favoritmått

Forskningen börjar bli intressant

En stor studie publicerad i JAMA Network Open 2025 analyserade mer än 60 000 européer över 50 år. Forskarna kunde koppla högre intrinsic capacity till bättre funktion över tid.

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En systematisk genomgång av tidigare studier har dessutom funnit ett tydligt samband mellan hög intrinsic capacity och lägre risk för både funktionsnedsättning och död. Forskarna betonar samtidigt att måttet fortfarande behöver utvecklas och standardiseras.

Det här är alltså inte ett nytt BMI som läkaren kan skriva in i journalen nästa vecka.

Men ambitionerna är betydligt större.

Bryan Johnson har blivit världens mest kända biohacker – men inte ens minutiös hälsokontroll kunde stoppa en autoimmun sjukdom. (Foto: Bryan Johnson)

Kan öppna dörren för longevity-läkemedel

USA:s statliga forskningsmyndighet ARPA-H satsar nu stora pengar på området. Programmet PROSPR ska försöka hitta mått som gör det möjligt att testa behandlingar mot åldrande på några år i stället för att vänta flera decennier på att försökspersonerna dör.

Bland projekten finns försök med nya läkemedel och ett Stanfordprojekt som ska utveckla ett särskilt hälsomått baserat på intrinsic capacity.

Det hakar direkt i en annan långkörare vi följt: jakten på longevity-pillret. Vi har tidigare skrivit om blodtrycksmedicinen rilmenidin, om GLP-1-läkemedel som Ozempic och om Bryan Johnsons extrema försök att mäta och optimera varje millimeter av sin kropp.

Intrinsic capacity pekar egentligen åt motsatt håll.

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Du behöver kanske inte veta exakt hur gammal din lever är.

Det räcker långt att kunna gå snabbt, tänka klart, höra middagsgästerna och bära hem matkassarna själv.

Longevity blir plötsligt mindre science fiction – och betydligt mer vardag.