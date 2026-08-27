Longevity-världen har länge jagat blodvärden, gener, muskler och biologisk ålder. Nu växer intresset för ett betydligt mindre sexigt begrepp: intrinsic capacity. På svenska ungefär kroppens och hjärnans samlade kapacitet – och forskarna hoppas att det kan bli ett av de viktigaste måtten på hur bra vi faktiskt åldras.
Glöm din biologiska ålder – här är longevity-världens nya favoritmått
Det fina är att tanken är nästan provocerande enkel.
Frågan är inte hur gammal du är. Frågan är vad du fortfarande kan göra.
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Fem saker som avslöjar hur du åldras
Världshälsoorganisationen WHO lanserade begreppet redan 2015. Intrinsic capacity omfattar människans samlade fysiska och mentala förmåga och delas vanligtvis upp i fem områden: rörelseförmåga, sinnen som syn och hörsel, vitalitet, kognition och psykisk kapacitet.
Det betyder att sådant som gånghastighet, muskelstyrka, minne och energi kan säga mer om ditt åldrande än en ensam siffra från ett blodprov.
Perfect Weekend har varit inne på samma spår tidigare. Vi har skrivit om varför muskler blir allt viktigare efter 50, om fyra enkla vanor som kan hålla kroppen frisk efter 55 och om forskning som visar att styrketräning långt upp i åren är en av de enklaste investeringarna i framtida självständighet.
Intrinsic capacity försöker samla allt detta i ett enda system.
Forskningen börjar bli intressant
En stor studie publicerad i JAMA Network Open 2025 analyserade mer än 60 000 européer över 50 år. Forskarna kunde koppla högre intrinsic capacity till bättre funktion över tid.
En systematisk genomgång av tidigare studier har dessutom funnit ett tydligt samband mellan hög intrinsic capacity och lägre risk för både funktionsnedsättning och död. Forskarna betonar samtidigt att måttet fortfarande behöver utvecklas och standardiseras.
Det här är alltså inte ett nytt BMI som läkaren kan skriva in i journalen nästa vecka.
Men ambitionerna är betydligt större.
Kan öppna dörren för longevity-läkemedel
USA:s statliga forskningsmyndighet ARPA-H satsar nu stora pengar på området. Programmet PROSPR ska försöka hitta mått som gör det möjligt att testa behandlingar mot åldrande på några år i stället för att vänta flera decennier på att försökspersonerna dör.
Bland projekten finns försök med nya läkemedel och ett Stanfordprojekt som ska utveckla ett särskilt hälsomått baserat på intrinsic capacity.
Det hakar direkt i en annan långkörare vi följt: jakten på longevity-pillret. Vi har tidigare skrivit om blodtrycksmedicinen rilmenidin, om GLP-1-läkemedel som Ozempic och om Bryan Johnsons extrema försök att mäta och optimera varje millimeter av sin kropp.
Intrinsic capacity pekar egentligen åt motsatt håll.
Du behöver kanske inte veta exakt hur gammal din lever är.
Det räcker långt att kunna gå snabbt, tänka klart, höra middagsgästerna och bära hem matkassarna själv.
Longevity blir plötsligt mindre science fiction – och betydligt mer vardag.
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