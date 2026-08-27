Hennes man har alzheimer och kan inte längre vara den partner han en gång var. Samtidigt är hon vårdare, mamma och familjens försörjare. Nu ställer hon frågan som många tänker men få vågar säga högt: Är det otrohet att börja leva igen när ens partner fortfarande lever?
Min man har alzheimer – får jag börja dejta andra?
Den moraliska frågan ställs till filosofen och etikprofessorn Kwame Anthony Appiah i The New York Times Magazine. Hans svar är försiktigt formulerat.
Det behöver det kanske inte vara.
Äktenskapet finns kvar – men relationen kan vara borta
Kvinnans man fick diagnosen alzheimer för fyra år sedan. Under det senaste året har sjukdomen gått snabbt utför och två läkare har konstaterat att han inte längre är beslutskapabel.
Hon beskriver hur hon i praktiken lever som ensamstående förälder, anhörigvårdare och familjens huvudsakliga försörjare.
Samtidigt saknar hon det som tidigare fanns i äktenskapet: närhet, kärlek, sex och en vuxen människa att dela livet med.
Appiahs grundläggande slutsats är att hennes plikt mot maken finns kvar, men att den plikten framför allt handlar om omsorg.
Inte om livslång sexuell och emotionell avhållsamhet.
Det är en viktig skillnad.
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Ja, hon får börja dejta
Man kan egentligen säga det rakare:
Ja. Hon har rätt att träffa någon annan.
Alzheimer kan skapa en av livets grymmaste situationer. Personen finns kvar rent fysiskt, samtidigt som stora delar av den gemensamma relationen successivt försvinner.
Att kräva att den friska partnern därför ska leva resten av livet utan kärlek, sex eller närhet är svårt att försvara moraliskt.
Trohet betyder inte nödvändigtvis att stå bredvid en sjukhussäng och samtidigt avsäga sig sitt eget liv.
I ett sådant här läge kan troheten snarare ligga i att inte överge den sjuke.
Att se till att maken får god vård, trygghet och värdighet.
Men det betyder inte att hustrun måste begravas tillsammans med honom i förtid.
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Det finns fortfarande gränser
Det betyder förstås inte att allt är enkelt.
En eventuell ny partner måste få veta sanningen: hon är fortfarande gift och har ett ansvar för sin man.
Dottern måste också vägas in. Ett barn som redan förlorar sin pappa bit för bit behöver knappast fler hemligheter eller plötsliga omvälvningar.
Och om maken fortfarande har perioder av medvetenhet kan även hans reaktion spela roll.
Men det handlar framför allt om hur en ny relation inleds.
Inte om hon får ha någon.
Kärlek är inte ett straff
Det finns en gammal romantisk föreställning om att kärlek mäts genom självuppoffring.
I verkligheten kan det ibland vara tvärtom.
Man kan fortsätta älska och ta ansvar för en svårt sjuk människa och samtidigt erkänna att man själv fortfarande lever.
Det ena behöver inte upphäva det andra.
När en sjukdom som alzheimer redan har tagit en make, en pappa och stora delar av ett gemensamt liv är det svårt att se varför den dessutom ska få beslagta den friska partnerns återstående år.
Det vore inte trohet.
Det vore ytterligare ett offer för sjukdomen.
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