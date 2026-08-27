Min man har alzheimer – får jag börja dejta andra?

Ja, hon får börja dejta

Man kan egentligen säga det rakare:

Ja. Hon har rätt att träffa någon annan.

Alzheimer kan skapa en av livets grymmaste situationer. Personen finns kvar rent fysiskt, samtidigt som stora delar av den gemensamma relationen successivt försvinner.

Att kräva att den friska partnern därför ska leva resten av livet utan kärlek, sex eller närhet är svårt att försvara moraliskt.

Trohet betyder inte nödvändigtvis att stå bredvid en sjukhussäng och samtidigt avsäga sig sitt eget liv.

I ett sådant här läge kan troheten snarare ligga i att inte överge den sjuke.

Att se till att maken får god vård, trygghet och värdighet.

Men det betyder inte att hustrun måste begravas tillsammans med honom i förtid.

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Att gå vidare behöver inte betyda att man lämnar den sjuke bakom sig. Foto: Canva

Det finns fortfarande gränser

Det betyder förstås inte att allt är enkelt.

En eventuell ny partner måste få veta sanningen: hon är fortfarande gift och har ett ansvar för sin man.

Dottern måste också vägas in. Ett barn som redan förlorar sin pappa bit för bit behöver knappast fler hemligheter eller plötsliga omvälvningar.

Och om maken fortfarande har perioder av medvetenhet kan även hans reaktion spela roll.

Men det handlar framför allt om hur en ny relation inleds.

Inte om hon får ha någon.

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Kärlek är inte ett straff

Det finns en gammal romantisk föreställning om att kärlek mäts genom självuppoffring.

I verkligheten kan det ibland vara tvärtom.

Man kan fortsätta älska och ta ansvar för en svårt sjuk människa och samtidigt erkänna att man själv fortfarande lever.

Det ena behöver inte upphäva det andra.

När en sjukdom som alzheimer redan har tagit en make, en pappa och stora delar av ett gemensamt liv är det svårt att se varför den dessutom ska få beslagta den friska partnerns återstående år.

Det vore inte trohet.

Det vore ytterligare ett offer för sjukdomen.

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