Tungmetallen kan stanna i kroppen i decennier – hittades i 29 av 36 pastapaket

Alla klarade gränsvärdet

Trots de uppmärksammade fynden låg samtliga produkter under EU:s gränsvärde på 0,18 milligram kadmium per kilo.

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Det finns alltså ingen uppgift om någon akut fara eller om att de testade produkterna behöver återkallas. Problemet är i stället att kadmium lämnar kroppen mycket långsamt och kan samlas i njurar och skelett under årtionden.

Vid långvarig exponering kan ämnet bland annat orsaka njurskador och benskörhet. Det har även klassats som cancerframkallande för människor.

För den som inte röker är maten den klart största exponeringskällan. Kadmium finns inte bara i pasta utan också i bland annat bröd, spannmålsprodukter, potatis, ris, grönsaker och choklad.

Det är med andra ord summan av många ganska vardagliga måltider som bekymrar experterna.

Barn kan få i sig en stor del

I testet räknar tidningen på ett barn som väger 40 kilo och äter fem portioner med 60 gram torr pasta i veckan.

”Barnet skulle få i sig omkring 21 mikrogram kadmium, vilket motsvarar mer än en femtedel av den tolerabla veckodosen enligt den europeiska myndigheten”, skriver 60 Millions de consommateurs.

Beräkningen utgår från pastan med den högsta uppmätta halten. Till det kommer kadmium från all annan mat som barnet äter under veckan.

Svårt att välja helt rätt

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Testet erbjuder ingen självklar genväg genom pastahyllan. Ekologisk pasta kan innehålla mindre kadmium, men det gäller inte alla produkter.

Rådet från Patricia Chairopoulos, chef för mat- och miljöredaktionen på 60 Millions de consommateurs, är därför att sprida riskerna.

”Det finns ingen omedelbar risk, men faran ligger i den samlade mängden kadmium. Om man äter flingor på morgonen, bröd till lunch och pasta på kvällen ökar exponeringen på ett oroande sätt”, säger hon till Le Figaro.

Hennes råd är att variera både märken och livsmedel och ibland välja exempelvis baljväxter.

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