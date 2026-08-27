Två sprutor vände alzheimerliknande skador – hos möss: "Blev smartare"

Mössen hittade tillbaka

Forskarna använde åtta månader gamla möss som genetiskt förändrats för att utveckla flera alzheimerliknande förändringar. Djuren fick två injektioner med åtta dagars mellanrum.

”Efter bara två injektioner blev mössen smartare”, säger forskningsledaren Peisheng Xu till ScienceAlert.

Förbättringen syntes på flera sätt. Mössen blev åter bättre på att bygga bon, en förmåga som brukar försämras i den här sjukdomsmodellen. De hittade också snabbare en dold plattform i en vattenlabyrint och kom bättre ihåg var den fanns.

När forskarna undersökte hjärnorna såg de en högre täthet av nervceller. Behandlingen förknippades också med mindre beta-amyloid, lägre nivåer av vissa inflammationsmarkörer och tecken på en mer intakt blod-hjärnbarriär.

”De nya nervcellerna kan mogna och överleva”, säger Xu.

Lång väg till en behandling

Resultaten är lovande, men de betyder inte att forskarna har hittat ett botemedel mot alzheimer. En genetiskt framställd sjukdomsmodell hos möss kan inte återskapa hela den komplicerade sjukdom som drabbar människor.

Det finns även en vetenskaplig osäkerhet kring PTBP1. Tidigare forskning har pekat på att minskade nivåer kan omvandla stödjeceller till nervceller, men andra forskare har haft svårt att upprepa resultaten.

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Forskargruppen vill nu undersöka hur länge effekten håller i sig, optimera doseringen och studera säkerheten under längre tid. Därefter väntar försök på primater innan behandlingen ens kan bli aktuell att pröva på människor.

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