Långvarig smärta dubblar risk för stroke och infarkt

Resultaten pekar på att vården kan behöva vara mer uppmärksam på hjärt-kärlrisk hos dessa patienter.

”Hjärt-kärl-sjukdomar är vanligt men går delvis att förebygga. Om personer med långvarig spridd smärta utgör en högriskgrupp är det viktigt att vi identifierar dem i tid”, säger Ann-Sofie Rönnegård, doktorand vid Högskolan Dalarna och distriktsläkare i Gagnef.

Första stora översikten

Studien är den första systematiska översikten och analysen som undersöker sambandet mellan långvarig spridd smärta och risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Det innebär att forskarna systematiskt gått igenom och sammanställt alla vetenskapliga studier som hittills publicerats inom området.

Sedan har man gjort nya statistiska beräkningar baserade på studiernas samlade resultat.

Långvarig spridd smärta innebär att en person har haft ont i flera delar av kroppen under minst tre månader.

Smärtan är inte begränsad till en enskild skada eller ett specifikt område, utan förekommer på flera ställen samtidigt. Tillståndet beskrivs ibland som ”fibromyalgiliknande smärta”.

