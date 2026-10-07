Träning kan minska risken att cancern kommer tillbaka

Dessutom blev vården billigare

Historien blir inte mindre intressant när ekonomerna kommer in i rummet.

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En uppföljande analys publicerad 2026 visade att träningsprogrammet kostade knappt 3 000 kanadensiska dollar per patient att genomföra. Trots den kostnaden blev de sammanlagda vårdkostnaderna lägre i träningsgruppen.

Framför allt kostade återfall, ny cancersjukdom och fortsatt cancerbehandling mindre.

Gymkortet har med andra ord fått en ovanligt stark konkurrent till argumentet att man bara tränar för att komma i badbyxorna.

Regelbunden träning leder till större lyckorus och färre deppiga dagar. (Foto: TT)

Sverige rekommenderar redan rörelse

Även svenska Cancerfonden konstaterar att fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling kan minska trötthet, stärka kroppen och förbättra livskvaliteten. Vid vissa cancerformer finns också stöd för minskad risk för återfall.

1177 rekommenderar efter avslutad behandling omkring 150 minuters fysisk aktivitet i veckan, gärna kompletterad med styrketräning två till tre gånger i veckan.

Det handlar inte nödvändigtvis om intervaller på löpbandet eller marklyft med en personlig tränare som skriker uppmuntrande engelska ord.

Promenader, cykling och annan aktivitet som höjer pulsen räknas också.

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Ingen ersättning för cancerbehandling

Här krävs dock en viktig distinktion.

Träning är inte en alternativ cancerbehandling och ska inte ersätta kirurgi, strålning, cellgifter, immunterapi eller andra medicinska behandlingar.

ASCO, den amerikanska organisationen för klinisk onkologi, rekommenderar redan aerob träning och styrketräning under aktiv cancerbehandling eftersom forskningen visar mindre fatigue och bättre kondition, styrka och fysisk funktion.

När det gäller minskad dödlighet och återfall är kunskapsläget olika starkt för olika cancerformer. Den tydligaste experimentella evidensen finns nu för tjocktarmscancer, medan exempelvis forskningen kring bröstcancer länge främst har byggt på observationsstudier.

Och alla patienter kan förstås inte träna på samma sätt. Behandling, sjukdomsstadium, infektioner, hjärtproblem, skelettpåverkan och andra komplikationer kan kräva individuella råd från läkare eller fysioterapeut.

Från friskvård till behandling

Det riktigt intressanta är därför kanske inte längre om cancerpatienter mår bra av att röra sig. Det har vården vetat ganska länge.

Frågan är om träning ska organiseras på samma sätt som annan behandling, med ordination, uppföljning och professionellt stöd.

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CHALLENGE-studien pekar åt det hållet. För det är betydligt lättare för vården att säga ”träna 150 minuter i veckan” än för en trött patient mitt i en cancerbehandling att faktiskt göra det.