Det kostar nästan ingenting, biverkningarna är få och behandlingen finns i princip utanför ytterdörren. Ändå är fysisk träning fortfarande långt ifrån en självklar del av cancervården. Nu visar forskning att strukturerad träning inte bara kan göra patienter piggare – för vissa cancerformer kan den även minska risken för återfall och förbättra överlevnaden.
Träning kan minska risken att cancern kommer tillbaka
Studien som förändrade bilden
Under många år har forskare sett samma mönster: cancerpatienter som är fysiskt aktiva tycks klara sig bättre än de som rör sig mindre.
Problemet har varit det klassiska hönan och ägget. Är människor friskare för att de tränar, eller tränar de därför att de redan från början är friskare?
En stor internationell studie publicerad i New England Journal of Medicine 2025 gav ett betydligt tydligare svar.
Forskarna följde 889 personer som opererats för tjocktarmscancer och därefter fått cellgifter. Hälften fick ett strukturerat träningsprogram med stöd av en coach under tre år. Den andra gruppen fick vanliga hälsoråd.
Efter fem år var 80,3 procent i träningsgruppen fortfarande fria från canceråterfall, ny cancer eller död, jämfört med 73,9 procent i kontrollgruppen.
Efter åtta år levde drygt 90 procent av deltagarna i träningsgruppen. I kontrollgruppen var motsvarande siffra drygt 83 procent.
Det är siffror som hade väckt betydande uppmärksamhet om de kommit från ett nytt läkemedel, skriver NY Times.
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Dessutom blev vården billigare
Historien blir inte mindre intressant när ekonomerna kommer in i rummet.
En uppföljande analys publicerad 2026 visade att träningsprogrammet kostade knappt 3 000 kanadensiska dollar per patient att genomföra. Trots den kostnaden blev de sammanlagda vårdkostnaderna lägre i träningsgruppen.
Framför allt kostade återfall, ny cancersjukdom och fortsatt cancerbehandling mindre.
Gymkortet har med andra ord fått en ovanligt stark konkurrent till argumentet att man bara tränar för att komma i badbyxorna.
Sverige rekommenderar redan rörelse
Även svenska Cancerfonden konstaterar att fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling kan minska trötthet, stärka kroppen och förbättra livskvaliteten. Vid vissa cancerformer finns också stöd för minskad risk för återfall.
1177 rekommenderar efter avslutad behandling omkring 150 minuters fysisk aktivitet i veckan, gärna kompletterad med styrketräning två till tre gånger i veckan.
Det handlar inte nödvändigtvis om intervaller på löpbandet eller marklyft med en personlig tränare som skriker uppmuntrande engelska ord.
Promenader, cykling och annan aktivitet som höjer pulsen räknas också.
Ingen ersättning för cancerbehandling
Här krävs dock en viktig distinktion.
Träning är inte en alternativ cancerbehandling och ska inte ersätta kirurgi, strålning, cellgifter, immunterapi eller andra medicinska behandlingar.
ASCO, den amerikanska organisationen för klinisk onkologi, rekommenderar redan aerob träning och styrketräning under aktiv cancerbehandling eftersom forskningen visar mindre fatigue och bättre kondition, styrka och fysisk funktion.
När det gäller minskad dödlighet och återfall är kunskapsläget olika starkt för olika cancerformer. Den tydligaste experimentella evidensen finns nu för tjocktarmscancer, medan exempelvis forskningen kring bröstcancer länge främst har byggt på observationsstudier.
Och alla patienter kan förstås inte träna på samma sätt. Behandling, sjukdomsstadium, infektioner, hjärtproblem, skelettpåverkan och andra komplikationer kan kräva individuella råd från läkare eller fysioterapeut.
Från friskvård till behandling
Det riktigt intressanta är därför kanske inte längre om cancerpatienter mår bra av att röra sig. Det har vården vetat ganska länge.
Frågan är om träning ska organiseras på samma sätt som annan behandling, med ordination, uppföljning och professionellt stöd.
CHALLENGE-studien pekar åt det hållet. För det är betydligt lättare för vården att säga ”träna 150 minuter i veckan” än för en trött patient mitt i en cancerbehandling att faktiskt göra det.
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