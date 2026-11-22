Vi är helt införstådda med att det för en enskild person kan röra sig om mycket pengar, säger Novos Sverigechef.

Tabletten har redan landat på vissa apotek i Sverige via så kallad parallellimport, något som bland andra Dagens Medicin rapporterat om.

Enligt Novo är en lansering på den svenska marknaden ”nära förestående”.

Priset kommer att göras officiellt i samband med att vi går ut med ett lanseringsdatum, men det kommer att vara liknande det för GLP1-injektioner, säger Jørgen Kronborg Jungersen, vd för Novo Sverige.

Bolaget har de senaste åren bytt vd och tvingats säga upp tusentals anställda samtidigt som konkurrensen från rivalen Eli Lilly ökat. Den senaste kvartalsrapporten visade däremot på en bättre försäljning, bland annat för Wegovy-pillret.

Novo finns redan på den svenska marknaden, både genom Ozempic och Wegovy, men då i injektionsform. Den uppenbara skillnaden mot tidigare preparat är att Wegovy nu blir tillgängligt i tablettform.

Det är samma aktiva substans, säger han.

Nej till subvention

Ozempic ingår i högkostnadsskyddet för behandling av typ 2-diabetes. Novo har vid flera tillfällen fått nobben av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för subvention av Wegovy till en begränsad grupp personer med obesitas.

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TLV har bland annat pekat på att fler patienter än vad som är tänkt kan komma att använda läkemedlet och att det kan leda till högre kostnader.

Men kampen fortsätter. Under hösten har Novo skickat in en helt ny ansökan till myndigheten, något som Kronborg Jungersen inte vill kommentera vidare.

Vad skulle det innebära för Novo?

Det handlar inte om vad det skulle betyda för Novo. Det handlar om vad det betyder för människor som lever med obesitas i Sverige. Som det är just nu behöver du betala ur egen ficka om du är i behov av medicinsk behandling.