Sömn slår träning och kost i ny studie om livslängd

Resultatet sticker ut. Personer som regelbundet sover mindre än sju timmar per natt finns i områden med kortare förväntad livslängd. Sambandet var starkare än för flera andra faktorer, däribland fysisk inaktivitet, kostrelaterad matosäkerhet och sociala kontakter.

”Hade inte väntat mig”

Till och med forskarna själva är förvånade över resultatet.

”Jag hade inte väntat mig att sambandet med förväntad livslängd skulle vara så starkt”, säger Andrew McHill, sömnforskare vid Oregon Health & Science University.

Han menar att resultaten visar att sömnen bör prioriteras lika mycket som kost och motion.

”Vi har alltid vetat att sömn är viktig, men den här forskningen understryker verkligen den poängen. Människor bör försöka få sju till nio timmars sömn om det är möjligt”, säger McHill.