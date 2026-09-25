Vi jagar rätt kost, tränar hårt och räknar steg. Men för den som vill leva länge kan en annan vana vara minst lika viktig: Sömn.
Sömn slår träning och kost i ny studie om livslängd
Forskare vid Oregon Health & Science University har analyserat data från tusentals amerikanska counties och jämfört befolkningens sömnvanor med den förväntade livslängden.
Resultatet sticker ut. Personer som regelbundet sover mindre än sju timmar per natt finns i områden med kortare förväntad livslängd. Sambandet var starkare än för flera andra faktorer, däribland fysisk inaktivitet, kostrelaterad matosäkerhet och sociala kontakter.
”Hade inte väntat mig”
Till och med forskarna själva är förvånade över resultatet.
”Jag hade inte väntat mig att sambandet med förväntad livslängd skulle vara så starkt”, säger Andrew McHill, sömnforskare vid Oregon Health & Science University.
Han menar att resultaten visar att sömnen bör prioriteras lika mycket som kost och motion.
”Vi har alltid vetat att sömn är viktig, men den här forskningen understryker verkligen den poängen. Människor bör försöka få sju till nio timmars sömn om det är möjligt”, säger McHill.
Rökning, fetma och diabetes värre
Endast rökning hade ett tydligare samband med livslängden i forskarnas huvudmodell. När forskarna även tog hänsyn till fetma och diabetes hamnade dessa faktorer också högre än otillräcklig sömn.
Studien bygger på amerikanska data från 2019 till 2025 och omfattar uppgifter på county-nivå. Counties är den administrativa enheten under delstaten. Det finns drygt 3000 stycken och kan omfatta allt från några hundra personer till 10 miljoner (Los Angeles County i Kalifornien). Forskarna använde bland annat den amerikanska hälsomyndigheten CDC enkätdata, där människor själva uppgett hur många timmar de sover per dygn.
Samband svåra att slå fast
Forskarna definierade otillräcklig sömn som mindre än sju timmar per natt. Sambandet mellan sömnbrist och lägre livslängd återkom under hela perioden och i de flesta amerikanska delstater.
Forskarna betonar dock att studien inte kan slå fast att det är sömnbristen i sig som gör att människor lever kortare. Det handlar om en observationsstudie på befolkningsnivå, vilket innebär att sambandet kan påverkas av andra faktorer.
Forskarna pekar bland annat på att dålig sömn sedan tidigare har kopplats till hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar och andra hälsoproblem. Sambandet mellan sömn och livslängd kan därför vara en del av ett större nätverk av faktorer som påverkar hälsan.
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