En lastbilschaufför från Belarus filmade ett svenskt skyddsområde och greps med ID-handlingar från tre länder. Nu åtalas han.
Filmade svenskt skyddsområde: Belarus-chaufför spionerade
Björkborns industrområde i Karlskoga är ett av många svenska skyddsobjekt. Det handlar om militära anläggningar, produktion för försvaret, flygplatser, hamnar och annat.
Skyddsobjekten regleras av skyddslagen, som inte bara innebär tillträdesförbud utan även att det i allmänhet är olagligt att fotografera, filma och mäta samt naturligtvis förbjudet att flyga med drönare över eller nära objektet.
Brott mot lagen kring skyddsobjekt kan ge böter eller fängelse i upp till två år.
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Ledande i Europa
På Björkborns industriområde i Karlskoga finns läkemedelsföretaget Cambrex samt Eurenco, som tillverkar krut och sprängämnen för militärt bruk.
Eurenco ingick tidigare i Nexplo under namnet Nexplo Bofors, ursprungligen Bofors Nobelkrut. Bolaget har produktion i Frankrike, Belgien och Sverige. I Sverige finns bolaget i Karlskoga.
Eurenco betraktas som ledande i Europa inom militära sprängämnen, krut och drivmedel. Företaget har en central roll som en av de största på marknaden.
Bad chauffören att backa
3 september i år stannade en chaufför från Rysslands-allierade Belarus till med sin långtradare utanför porten till Björkborn.
Skyddsvakterna bad honom backa och ställa sig i parkeringsfickan för att sedan komma och identifiera sig.
Chauffören klev ur hytten, men gick till toaletten innan han identifierade sig. Enligt skyddsvakterna var han borta nästan 45 minuter.
Sedan chauffören anmält sig tittade skyddsvakterna närmare på förarhytten och såg då en kamera på framrutan som filmade framåt och som varit på när mannen varit på toaletten.
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”Dokumenterade in- och utfarter”
Polis som kom till platsen säger att kameran mycket väl kan ha dokumenterat in- och utfarter, rutiner vid inpassering och annat.
Polisen misstänker även att mannen kan ha haft någon form av elektronisk utrustning med sig in på toaletten och styrt kameran i lastbilen därifrån, skriver KT.
Vid husrannsakan i förarhytten hittade polisen sju ID-handlingar från tre länder – Belarus, Polen och Litauen.
Enligt polisen hade mannen två telefoner av nyare modell, en surfplatta, en Apple Watch av dyraste modellen och en gamingdator ”av högt värde”.
I bilen fanns även annan elektronisk utrustning som små mikrofoner, myggor och kablar.
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Motsatte sig inspektion
Skyddsvakterna uppger att mannen först motsatte sig att lastbilen skulle genomsökas och vägrade släppa ifrån sig den mobil han höll i handen.
Chauffören hävdar att han filmat skyddsobjektet av misstag, men polisen och åklagaren hävdar att han med avsikt ville samla information och dokumentation ”i skadligt syfte”.
Chauffören nekar fortfarande till brott och säger att kameran alltid är påslagen. Anledningen till att toalettbesöket tog så lång tid var helt enkelt att han hade problem med magen.
Belarus-föraren är nu åtalad för olovlig avbildning av skyddsobjekt. Åklagaren kräver även att mannen ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige under fem års tid.
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