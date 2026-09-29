Filmade svenskt skyddsområde: Belarus-chaufför spionerade

Bad chauffören att backa

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3 september i år stannade en chaufför från Rysslands-allierade Belarus till med sin långtradare utanför porten till Björkborn.

Skyddsvakterna bad honom backa och ställa sig i parkeringsfickan för att sedan komma och identifiera sig.

Chauffören klev ur hytten, men gick till toaletten innan han identifierade sig. Enligt skyddsvakterna var han borta nästan 45 minuter.

Sedan chauffören anmält sig tittade skyddsvakterna närmare på förarhytten och såg då en kamera på framrutan som filmade framåt och som varit på när mannen varit på toaletten.

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”Dokumenterade in- och utfarter”

Polis som kom till platsen säger att kameran mycket väl kan ha dokumenterat in- och utfarter, rutiner vid inpassering och annat.

Polisen misstänker även att mannen kan ha haft någon form av elektronisk utrustning med sig in på toaletten och styrt kameran i lastbilen därifrån, skriver KT.

Vid husrannsakan i förarhytten hittade polisen sju ID-handlingar från tre länder – Belarus, Polen och Litauen.

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Enligt polisen hade mannen två telefoner av nyare modell, en surfplatta, en Apple Watch av dyraste modellen och en gamingdator ”av högt värde”.

I bilen fanns även annan elektronisk utrustning som små mikrofoner, myggor och kablar.

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Polisen hittade mikrofoner i förarhytten och annan elektronisk utrustning. Chauffören från Belarus filmade militära skyddsobjekt och åtalas. (Foto: Polisens förundersökning)

Motsatte sig inspektion

Skyddsvakterna uppger att mannen först motsatte sig att lastbilen skulle genomsökas och vägrade släppa ifrån sig den mobil han höll i handen.

Chauffören hävdar att han filmat skyddsobjektet av misstag, men polisen och åklagaren hävdar att han med avsikt ville samla information och dokumentation ”i skadligt syfte”.

Chauffören nekar fortfarande till brott och säger att kameran alltid är påslagen. Anledningen till att toalettbesöket tog så lång tid var helt enkelt att han hade problem med magen.

Belarus-föraren är nu åtalad för olovlig avbildning av skyddsobjekt. Åklagaren kräver även att mannen ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige under fem års tid.

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