Veterinären: Så ofta bör du egentligen gå ut med hunden

Vuxna hundar behöver betydligt mer

För en frisk vuxen hund rekommenderar Rous ungefär 30 till 60 minuters motion två gånger om dagen.

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Men spannet är stort.

En border collie som är framavlad för att arbeta hela dagen kan behöva betydligt mer aktivitet än en liten sällskapshund. Dessutom räcker det inte alltid att bara nöta kilometer.

Hundar behöver även få använda huvudet.

Att nosa, leta, träna lydnad eller lösa små uppgifter kan vara minst lika viktigt som att gå ytterligare tre kilometer längs samma cykelväg.

Det är ungefär samma princip som för människor: att promenera är nyttigt, men det är inte hela livet.

Dagens hälsoråd: skaffa hund. Nackdelen är att medlemskapet aldrig går att frysa. Foto: Canva

Äldre hundar ska fortfarande röra på sig

Det kanske mest intressanta rådet gäller äldre hundar.

De ska inte automatiskt pensioneras till soffan bara för att benen blivit stelare.

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Rous rekommenderar ungefär samma grundnivå på motion – 30 till 60 minuter två gånger om dagen – men betonar att typen av aktivitet måste anpassas.

För hundar med exempelvis artros kan mjukare underlag, lugnare promenader och annan skonsam träning vara bättre än hårda och långa rundor.

Motionen hjälper till att hålla både muskler och hjärna igång.

Minst en promenad om dagen

Brittiska Kennel Club rekommenderar också att hundar normalt rastas två gånger om dagen och beskriver en promenad om dagen som ett minimum.

Exakt hur mycket just din hund behöver beror dock på ras, ålder, vikt, hälsa och temperament.

Det finns dessutom en annan hälsovinst som lätt glöms bort.

I andra änden av kopplet sitter du.

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En halvtimmes hundpromenad innebär en halvtimmes promenad även för människan. Hunden bryr sig dessutom föredömligt lite om regn, mörker, tv-serier eller argumentet att ”jag tränade faktiskt i tisdags”.

Det är möjligen därför hunden fortfarande är en av världens mest effektiva personliga tränare.