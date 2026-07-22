Glöm maratonpassen. Två timmar i veckan räcker. Det finns något befriande i ny forskning: du behöver inte leva på gymmet för att leva längre.
Två timmar som förändrar allt
Tvärtom. En stor internationell studie visar att så lite som 1,5 till 2 timmars styrketräning i veckan räcker för att göra verklig skillnad – både för livslängden och livskvaliteten.
Mindre än du tror
Effekten är tydlig. Risken att dö i förtid minskar med 13 procent. Risken för hjärt-kärlsjukdom sjunker ännu mer. Och kanske mest överraskande: även neurologiska sjukdomar, som demens, påverkas positivt.
Det mest intressanta? Mer är inte nödvändigtvis bättre. Den som redan tränar två pass i veckan har i praktiken tagit hem större delen av vinsten.
”Med två pass i veckan hämtar man hem lejonparten av hälsoeffekterna”, säger Carl Johan Sundberg, professor vid Karolinska institutet till DN.
Kombinationen vinner
Det här är också en påminnelse om att träning inte är en tävling. Det handlar inte om att maxa, utan om att göra något – och att göra det regelbundet.
När forskarna jämförde styrka med kondition visade det sig att konditionsträning fortfarande är starkast kopplad till lång livslängd. Men vinnaren är kombinationen. Den som både rör på sig i vardagen och lyfter lite vikter då och då får det bästa av två världar.
Kroppen som håller längre
Förklaringen är enkel. Konditionsträning stärker hjärta och lungor. Styrketräning bygger muskler, stabiliserar kroppen och förbättrar ämnesomsättningen. Tillsammans skapar de en kropp som både orkar mer – och håller längre.
En rimlig ambitionsnivå
Det behöver inte vara mer avancerat än så här: gå 7 000 till 10 000 steg om dagen, gärna i rask takt. Ta trapporna. Lägg till två styrkepass i veckan, hemma eller på gym. Och låt kroppen vila mellan gångerna.
Resten är bonus.
För det är också där den verkliga vinsten finns. Inte bara i fler år – utan i bättre dagar.
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