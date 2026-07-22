Två timmar som förändrar allt

Kombinationen vinner

Det här är också en påminnelse om att träning inte är en tävling. Det handlar inte om att maxa, utan om att göra något – och att göra det regelbundet.

När forskarna jämförde styrka med kondition visade det sig att konditionsträning fortfarande är starkast kopplad till lång livslängd. Men vinnaren är kombinationen. Den som både rör på sig i vardagen och lyfter lite vikter då och då får det bästa av två världar.

Den stora poängen med träning: lite slår ingenting. (Foto: Susanne Persson Öste/TT)

Kroppen som håller längre

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Förklaringen är enkel. Konditionsträning stärker hjärta och lungor. Styrketräning bygger muskler, stabiliserar kroppen och förbättrar ämnesomsättningen. Tillsammans skapar de en kropp som både orkar mer – och håller längre.

En rimlig ambitionsnivå

Det behöver inte vara mer avancerat än så här: gå 7 000 till 10 000 steg om dagen, gärna i rask takt. Ta trapporna. Lägg till två styrkepass i veckan, hemma eller på gym. Och låt kroppen vila mellan gångerna.

Resten är bonus.

För det är också där den verkliga vinsten finns. Inte bara i fler år – utan i bättre dagar.