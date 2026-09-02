Han tog fetmaläkemedel – blev delvis blind: Nu går han miste om miljoner

Förlorade direktörsjobbet

Fem miljoner kan förstås låta som en stor summa. För Anders Hansen ska pengarna dock täcka ett omfattande inkomstbortfall under resten av livet.

Synskadan tvingade honom att lämna sitt arbete som direktör. I dag arbetar han 16 timmar i veckan på ett lokalt företag. Hans årsinkomst har fallit från två miljoner till 240 000 danska kronor. Det innebär ett inkomstbortfall på 1,76 miljoner danska kronor om året.

Patienterstatningen bedömer att han har förlorat 85 procent av sin arbetsförmåga.

”Om jag hade vunnit fem miljoner på lotto skulle jag tycka att det var väldigt mycket pengar. Men jag tycker inte på något sätt att jag har vunnit på lotto, och jag tycker inte på något sätt att jag har fått fem miljoner. Jag har förlorat både synen och en massa pengar”, säger han.

I teorin kan han stämma Wegovys tillverkare Novo Nordisk för att försöka få ytterligare ersättning. I praktiken är möjligheten liten, enligt Kent Kristensen. En sådan process skulle vara dyr och det kan vara svårt för en enskild patient att bevisa bolagets juridiska ansvar.

Synskadan kan bli bestående

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Den typ av synskada som har kopplats till Wegovy kallas NAION. Den uppstår när blodflödet till synnerven minskar och kan orsaka en plötslig och smärtfri synförlust.

Enligt WHO är synförlusten i regel bestående. Det finns i dag inte heller någon effektiv behandling mot tillståndet.

NAION har kopplats till semaglutid, den aktiva substansen i Wegovy. Samma substans finns även i diabetesläkemedlen Ozempic och Rybelsus.

Efter att ha granskat kliniska studier, rapporterade biverkningar och medicinsk forskning drog den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2025 slutsatsen att NAION är ”en mycket sällsynt biverkning” av semaglutid.

Det innebär att den kan drabba upp till en av 10 000 personer som använder läkemedlen, enligt svenska Läkemedelsverket.

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Risken ungefär dubbelt så hög

Flera stora epidemiologiska studier pekar enligt EMA på en ungefär fördubblad risk för NAION bland vuxna med typ 2-diabetes som behandlas med semaglutid.

Eftersom sjukdomen är ovanlig är ökningen i absoluta tal betydligt mindre dramatisk. EMA uppskattar den till omkring ett extra fall per 10 000 behandlingsår.

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En amerikansk studie, publicerad i JAMA Ophthalmology i februari 2026, pekar åt samma håll.

Forskarna studerade drygt 102 000 amerikanska veteraner med typ 2-diabetes. Bland dem som började behandlas med semaglutid var risken för NAION mer än dubbelt så hög som bland dem som fick en annan sorts diabetesläkemedel.

Den beräknade förekomsten var 0,29 procent i semaglutidgruppen, jämfört med 0,13 procent i jämförelsegruppen.

Den absoluta risken var därmed fortfarande låg. Studien kan inte heller ensam bevisa att semaglutid orsakade synskadorna. Deltagarna var dessutom främst äldre män med typ 2-diabetes, vilket gör att resultaten inte utan vidare kan överföras till alla som använder Wegovy för viktminskning.

Läkemedelsverket uppmanar den som får en plötslig synförlust eller snabbt försämrad syn under behandlingen att omedelbart kontakta läkare. Om NAION konstateras bör behandlingen avbrytas.

Politiker vill slopa taket

Anders Hansen är långt ifrån ensam om att ha sökt ersättning. Totalt har 88 danskar anmält större eller mindre synskador efter användning av Wegovy. Hittills har 27 personer beviljats sammanlagt över tio miljoner danska kronor.

Flera danska politiker vill nu ändra ersättningsreglerna.

Peder Hvelplund, hälsopolitisk talesperson för Enhedslisten, vill slopa femmiljonerstaket och låta läkemedelsindustrin bidra till kostnaden.

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”Därför ska gränsen på fem miljoner kronor naturligtvis tas bort”, säger han till DR.

Även Danmarksdemokraterne vill ändra reglerna. Partiets hälsopolitiska talesperson Jens Henrik Thulesen Dahl anser att grundprincipen ska vara enkel:

”Man ska få samma ersättning för samma skada”.

Regeringspartiet Moderaterne är också öppet för att se över takets storlek och om beloppet framöver ska räknas upp.

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