Du kan vara normalviktig på vågen och ändå bära på en förhöjd risk för hjärtinfarkt och stroke. Samtidigt kan en vältränad person klassas som fet enligt BMI. Nu visar en stor studie att ett vanligt måttband kan säga mer om din hälsa än siffran på vågen.
Glöm BMI – ditt midjemått kan avslöja den verkliga hälsorisken
BMI räknas genom att vikten divideras med längden i kvadrat. Mellan 18,5 och 24,9 är normalvikt, 25–29,9 övervikt och från 30 räknas det som fetma.
Enkelt, billigt och praktiskt.
Men också ganska trubbigt.
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Vågen vet inte vad du består av
Vi har tidigare skrivit om samma grundproblem: kroppsvikt är inte samma sak som hälsa.
Två personer kan väga exakt lika mycket men ha helt olika mängd muskler, fett och framför allt bukfett. BMI ser ingen skillnad.
Det gör kroppen.
Fett som samlas runt magen och de inre organen är betydligt mer kopplat till metabol och kardiovaskulär risk än fett som exempelvis sitter runt höfter och lår.
Det är här måttbandet kommer in.
En ny studie publicerad i Journal of the American College of Cardiology, JACC, omfattade nästan 260 000 personer från 15 olika grupper. Deltagarna följdes under en median på 20 år.
Forskarna jämförde BMI med midjemått och förhållandet mellan midja och höft.
Resultatet var tämligen brutalt mot det gamla BMI-systemet.
Normalviktig – men ändå högre risk
Bland personer som enligt BMI var normalviktiga hade fem procent ett för stort midjemått och 18 procent ett högt midja-höft-förhållande.
Personer med normalvikt eller övervikt men ogynnsamt midjemått hade i studien omkring 15–50 procent högre risk för flera hjärt-kärlhändelser än personer med gynnsammare fettfördelning.
Det handlar bland annat om hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer.
Med andra ord: det går att se smal ut och ändå ha en kropp som inte är särskilt imponerad.
De nya amerikanska riktlinjerna för hjärt-kärl- och metabol hälsa konstaterar också att BMI inte visar kroppssammansättning eller bukfetma och rekommenderar att BMI kompletteras med midjemått.
Så enkelt mäter du
I Sverige anger 1177 att risken för sjukdom ökar redan när midjemåttet passerar 94 centimeter för män och 80 centimeter för kvinnor.
Över 102 centimeter för män respektive 88 centimeter för kvinnor ökar risken ytterligare.
Mät efter utandning, ungefär mitt emellan nedersta revbenet och höftbenet.
Ingen avancerad våg. Ingen app. Ingen kroppsscanner.
Ett måttband för 29 kronor räcker långt.
BMI kommer knappast att försvinna. Det är fortfarande användbart när forskare studerar stora befolkningsgrupper.
Men för den som framför badrumsspegeln undrar hur kroppen egentligen mår finns det ett bättre ställe att börja än vågen.
Runt magen.
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