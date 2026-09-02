Glöm BMI – ditt midjemått kan avslöja den verkliga hälsorisken

Men också ganska trubbigt.

Vågen vet inte vad du består av

Vi har tidigare skrivit om samma grundproblem: kroppsvikt är inte samma sak som hälsa.

Två personer kan väga exakt lika mycket men ha helt olika mängd muskler, fett och framför allt bukfett. BMI ser ingen skillnad.

Det gör kroppen.

Fett som samlas runt magen och de inre organen är betydligt mer kopplat till metabol och kardiovaskulär risk än fett som exempelvis sitter runt höfter och lår.

Det är här måttbandet kommer in.

En ny studie publicerad i Journal of the American College of Cardiology, JACC, omfattade nästan 260 000 personer från 15 olika grupper. Deltagarna följdes under en median på 20 år.

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Forskarna jämförde BMI med midjemått och förhållandet mellan midja och höft.

Resultatet var tämligen brutalt mot det gamla BMI-systemet.