Vill du bli lyckligare finns det ett råd som återkommer i forskningen: vårda dina nära relationer. En ny studie som följt över 12 000 människor under många år visar att människor i bra kärleksrelationer i genomsnitt mår bättre än när de är singlar. Men det finns en viktig brasklapp – en dålig relation kan vara sämre än ingen relation alls.
Nu finns det forskning: En bra relation gör dig lyckligare
Det finns ungefär lika många lyckorecept som det finns människor som vill sälja en bok om lycka.
Träna. Sov mer. Meditera. Tänk positivt. Skaffa hund. Flytta till landet. Drick mindre. Jobba mindre. Andas rätt.
Men forskningen återkommer envist till något betydligt mindre exotiskt:
Andra människor.
En ny studie har följt över 12 000 personer och jämfört hur samma människor mådde under perioder när de var singlar respektive levde i en kärleksrelation.
Resultatet var tydligt.
Människor rapporterade i genomsnitt högre livstillfredsställelse och mindre ensamhet när de befann sig i en relation.
Det handlar inte om att bara ha någon
Här kommer dock den viktiga detaljen.
Alla relationer gjorde inte människor lyckligare.
De som levde i bra och fungerande relationer mådde bäst. Människor i dåliga relationer kunde däremot må sämre än personer som levde ensamma.
Det är alltså inte civilståndet som är medicinen.
Det är kvaliteten.
Att ha någon att prata med, dela vardagen med, luta sig mot när livet krånglar och skratta med när det inte gör det.
Ensamheten verkar vara nyckeln
En av de tydligaste skillnaderna i studien handlade om ensamhet.
Den minskade markant när människor gick in i en relation.
Och det passar väl ihop med annan lyckoforskning där sociala relationer gång på gång dyker upp som en av de viktigaste faktorerna bakom ett gott liv.
Pengar hjälper, åtminstone till en viss nivå.
Träning hjälper.
Sömn hjälper.
Men människor behöver tydligen också människor.
Cecilia Hagen började själv tvivla
Det är här Cecilia Hagens senaste krönika i Expressen blir intressant.
Hagen har länge beskrivit fördelarna med att leva själv. Eget hem, egna vanor och friheten att slippa anpassa sig efter en partner.
Men när hon läste sin avlidne kollega Per Svenssons postuma bok När jag dog började hon se saken från ett annat håll.
Svensson hade levt nästan 43 år tillsammans med sin hustru Ann-Sofi.
När han visste att han skulle dö var en av hans stora sorger att behöva lämna henne och det vardagsliv de byggt tillsammans.
Det fick Hagen att känna något hon inte riktigt hade räknat med:
Avundsjuka.
Inte på äktenskap som institution.
Utan på närheten.
Kanske har vi överdrivit självständigheten
Det är lätt att förstå varför singellivet fått ett uppsving.
Frihet är attraktivt.
Du bestämmer över din tid, dina pengar och din fjärrkontroll. Ingen snarkar. Ingen lämnar blöta handdukar på golvet. Ingen anser att diskmaskinen ska fyllas på ett sätt som strider mot all känd vetenskap.
Men forskningen pekar på en obekväm liten detalj.
Den bästa relationen tycks slå ensamheten.
Inte vilken relation som helst.
En bra.
Det kanske är där dagens lyckorecept borde börja.
Inte med att hitta någon.
Utan med att hitta – och behålla – någon som faktiskt gör livet bättre.