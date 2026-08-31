Nu finns det forskning: En bra relation gör dig lyckligare

Ensamheten verkar vara nyckeln

En av de tydligaste skillnaderna i studien handlade om ensamhet.

Den minskade markant när människor gick in i en relation.

Och det passar väl ihop med annan lyckoforskning där sociala relationer gång på gång dyker upp som en av de viktigaste faktorerna bakom ett gott liv.

Pengar hjälper, åtminstone till en viss nivå.

Träning hjälper.

ANNONS

Sömn hjälper.

Men människor behöver tydligen också människor.

En bra relation ger trygghet, närhet och någon att dela livet med. En dålig ger mest huvudvärk. Foto: Canva

Cecilia Hagen började själv tvivla

Det är här Cecilia Hagens senaste krönika i Expressen blir intressant.

Hagen har länge beskrivit fördelarna med att leva själv. Eget hem, egna vanor och friheten att slippa anpassa sig efter en partner.

Men när hon läste sin avlidne kollega Per Svenssons postuma bok När jag dog började hon se saken från ett annat håll.

Svensson hade levt nästan 43 år tillsammans med sin hustru Ann-Sofi.

När han visste att han skulle dö var en av hans stora sorger att behöva lämna henne och det vardagsliv de byggt tillsammans.

ANNONS

Det fick Hagen att känna något hon inte riktigt hade räknat med:

Avundsjuka.

Inte på äktenskap som institution.

Utan på närheten.

Den bästa lyckoinvesteringen kan vara en människa du faktiskt vill fortsätta äta frukost med efter 40 år.

Kanske har vi överdrivit självständigheten

Det är lätt att förstå varför singellivet fått ett uppsving.

Frihet är attraktivt.

Du bestämmer över din tid, dina pengar och din fjärrkontroll. Ingen snarkar. Ingen lämnar blöta handdukar på golvet. Ingen anser att diskmaskinen ska fyllas på ett sätt som strider mot all känd vetenskap.

ANNONS

Men forskningen pekar på en obekväm liten detalj.

Den bästa relationen tycks slå ensamheten.

Inte vilken relation som helst.

En bra.

Det kanske är där dagens lyckorecept borde börja.

Inte med att hitta någon.

Utan med att hitta – och behålla – någon som faktiskt gör livet bättre.