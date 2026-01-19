Sex faktorer som avgör om du faktiskt utvecklas på gymmet

På gym runt om i landet finns samma fenomen: människor med god fysik, gott om tid och ibland även personlig tränare – som ändå står still. De lyfter. De svettas. Men de utvecklas inte. Enligt forskningen beror det sällan på kroppen. Det beror på coachability. Alltså förmågan att låta sig bli coachad.

Ett levande exempel i SvD är relationen mellan PT:n Lena Svanström och hennes klient Martin Bjurefors. För sex år sedan var han pensionerad, smärtpåverkad och – som han själv uttrycker det – övertygad om att han visste bättre än sin tränare. I dag är rollerna tydliga. Hon leder. Han lyssnar. Resultatet är mindre smärta, mer styrka och oväntade bonusar som längre golfslag.

Läs även: Analog lyx är den nya statussymbolen

Det är inte övningen som är tråkig. Det är bristen på utveckling. (Foto: Pixabay)

När erfarenhet blir ett hinder

Martin Bjurefors hade tränat hela livet. Cykling, dans, racketsporter, ledarroller. Men efter pensionen försvann strukturen. Vikten ökade. Smärtan tog över. På gymmet blev träningen mest ett alibi.

När han anlitade Lena Svanström handlade det länge mer om närvaro än utveckling. Hon såg till att han dök upp. Han såg till att göra det han själv redan bestämt.

Ett klassiskt problem, enligt Svanström. Särskilt bland äldre män med vana att leda snarare än att bli ledda.

Läs även: Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta