Analog lyx är den nya statussymbolen

I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in sina mobiler, slutar presentera sig med utbildning och framtidsplaner och i stället sitter stilla och läser. Länge. Utan avbrott. Utan notiser. Utan publik. Det är inte nostalgi. Det är överlevnadsstrategi.

Samma logik styr bastun, långlunchen och vinylen. Inte för att det är gammalt, utan för att det är långsamt. Det är tidskrävande, opraktiskt och kräver närvaro. Det signalerar att du har råd att stänga ute världen. Det är lyx på riktigt.

På Stockholms finaste bibliotek byggs inget personligt varumärke. Bara fokus. (Foto: TT)

Intellektuell wellness för splittrade hjärnor

Vi har vant oss vid att wellness handlar om pulsband, andningstekniker och smoothies med ord som slutar på bowl. Här är något annat. Intellektuell wellness. Träning för uppmärksamheten. Rehabilitering för hjärnan.

Långsam läsning fungerar som mental fysioterapi. Först gör det ont. Sedan släpper det. Precis som bastun. Precis som ett riktigt träningspass utan skärmar. Den som orkar läsa 170 sidor utan att kolla mobilen har gjort något betydligt mer radikalt än att boka ett retreat i Toscana.

Det finns också något befriande i att bli fråntagen val. Ingen ska fråga vad du jobbar med. Ingen bryr sig om ditt personliga varumärke. Du är bara en kropp i ett rum med en bok. Punkt.

Här händer ingenting. Det är poängen. (Foto: Pixabay)