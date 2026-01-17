Dagensps.se
Weekend
Trend

Analog lyx är den nya statussymbolen

En sal, en bok, det finns inga ursäkter på Kungliga biblioteket i Stockholm. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Mobilförbud. Mörklagda rum. Tystnad. Åtta timmar med en roman som vägrar vara snäll. Analog lyx. Det låter som ett straff i skolans källare anno 1958, men är i dag snarare ett exklusivt erbjudande. Detta har blivit den nya statussymbolen för en generation med trasig koncentration.

I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in sina mobiler, slutar presentera sig med utbildning och framtidsplaner och i stället sitter stilla och läser. Länge. Utan avbrott. Utan notiser. Utan publik. Det är inte nostalgi. Det är överlevnadsstrategi.

Samma logik styr bastun, långlunchen och vinylen. Inte för att det är gammalt, utan för att det är långsamt. Det är tidskrävande, opraktiskt och kräver närvaro. Det signalerar att du har råd att stänga ute världen. Det är lyx på riktigt.

På Stockholms finaste bibliotek byggs inget personligt varumärke. Bara fokus. (Foto: TT)

Intellektuell wellness för splittrade hjärnor

Vi har vant oss vid att wellness handlar om pulsband, andningstekniker och smoothies med ord som slutar på bowl. Här är något annat. Intellektuell wellness. Träning för uppmärksamheten. Rehabilitering för hjärnan.

Långsam läsning fungerar som mental fysioterapi. Först gör det ont. Sedan släpper det. Precis som bastun. Precis som ett riktigt träningspass utan skärmar. Den som orkar läsa 170 sidor utan att kolla mobilen har gjort något betydligt mer radikalt än att boka ett retreat i Toscana.

Det finns också något befriande i att bli fråntagen val. Ingen ska fråga vad du jobbar med. Ingen bryr sig om ditt personliga varumärke. Du är bara en kropp i ett rum med en bok. Punkt.

Här händer ingenting. Det är poängen. (Foto: Pixabay)
Svensk disciplin med bättre marknadsföring

Det här är inte nytt. Det är bara bättre paketerat.

Kungliga biblioteket. Internat. Folkhögskolor. Gamla läroverk. Värnplikten. Träningsvärlden. Alla bygger på samma mekanik. Människor betalar, frivilligt, för att bli styrda. Inte fria.

Vi låtsas att frihet är det högsta värdet, men i praktiken är det tvärtom. Frihet är stressande. Struktur är lugnande. Regler skapar trygghet. Därför älskar vi scheman, coacher, program, protokoll och manualer. Därför fungerar militär träning lika bra för företagsledare som för rekryter. Därför säljer träningsprogram som säger exakt vad du ska göra, när och hur.

Skillnaden nu är att samma logik flyttar in i huvudet. Det handlar inte om muskler, utan om fokus.

Läsning utan avbrott. Nästan provocerande. (Foto: Pixabay)

Frihet är överskattad. Struktur säljer

I ett samhälle där alla förväntas vara kreativa, flexibla och ständigt tillgängliga uppstår en motrörelse. En längtan efter någon som säger nej. Någon som sätter gränser. Någon som tar ifrån dig mobilen och ger dig en bok.

Det är därför analog lyx fungerar. Det är därför människor köar till platser där reglerna är tydliga och valen få. Det är inte ett misslyckande för friheten. Det är en korrigering.

Frihet är ett fint ord. Men struktur är det som får saker att fungera. Även människor.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

