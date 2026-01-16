Dagensps.se
Weekend
Trend

Föräldrarnas största lögn: ”Jag älskar alla mina barn lika mycket”

Familj med tre barn blickar ut över havet från en klippa under en resa – symboliserar ett års paus från jobb.
Barn märker skillnad långt före vuxna erkänner den. (Foto: Canva.)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Alla föräldrar säger samma sak: ”Jag älskar mina barn lika mycket.” Forskningen säger något annat. Och barnen märker det. Tidigt. För alltid.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Alla låtsas. Barnen ser allt.

Kara växte upp i tron att hennes föräldrar var rättvisa, skriver NY Times. Yngre syskon fick fler presenter, fler resor, mer tid. Hon hittade rimliga förklaringar. Äldsta barnet ska vara självständigt. Föräldrarna hade mer pengar senare. Inget konstigt.

Tills det blev vuxenliv. Och mönstret fortsatte.

När föräldrarna ännu en gång valde att fira jul med hennes systrar – och inte ens övervägde att träffa Karas barn – sprack bubblan. ”Plötsligt insåg jag att det kanske aldrig fanns någon logisk förklaring. De var favoriterna.”

Två generationer senare satt samma känsla kvar. Förbisedd. Nedprioriterad. Och ja, psykiskt påverkad.

Läs även: Stor studie: Så känner du igen en äkta narcissist

Unga män
Den som fick minst minns mest. (Foto: Unsplash)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Forskningen är skoningslös

Studier från de senaste decennierna visar att Kara inte är ett undantag. Barn som upplever sig mindre älskade löper högre risk för ångest, depression, sämre skolresultat och sämre relationer inom familjen.

ANNONS

Det slutar inte vid barndomen. En större studie visar att upplevd favorisering är en starkare indikator på vuxen psykisk ohälsa än civilstånd, jobb och ålder. Bara fysisk hälsa slår den.

”Du kan prata med 70-åringar och de minns exakt vad som hände när de var fem”, säger en av forskarna. Det är inte nostalgi. Det är ärr.

Läs även: Viggos dagbok: En vecka med många artiklar, noll illusioner och mycket snö

De flesta har ett favoritbarn

När sociologen J. Jill Suitor började forska om ämnet fick hon höra samma sak överallt: ”Bra föräldrar gör inte så.”

Fel.

Cirka två tredjedelar av föräldrarna i hennes långstudier hade ett tydligt favoritbarn. Och favoriten förblev ofta densamma i decennier.

Det finns ingen perfekt mall, men mönster finns. Yngre barn. Döttrar. Barn som är fogliga, samarbetsvilliga och delar föräldrarnas världsbild. Samma värderingar. Samma politik. Samma religion.

Karriär, pengar och livsval spelar förvånansvärt liten roll. Till och med barn som sitter i fängelse kan vara ”mammas pojke”. ”Det var inte hans fel. Han är en bra kille”, som en mamma uttryckte det.

ANNONS
Alla familjer har en rangordning. (Foto: Canva)

Det är inte vad du gör. Det är vad barnet upplever.

Det mest brutala i forskningen är detta: det spelar mindre roll hur föräldrarna själva ser på saken. Det avgörande är hur barnen uppfattar behandlingen.

Föräldrar och barn är oense i över hälften av fallen om vem som favoriseras, hur mycket och om det är rättvist. Och ingen pratar om det.

”Alla tänker på det. Ingen säger något.”

Det är familjens mest tystlåtna elefant. Och den trampar hårt.

Favoritbarnet mår inte heller toppen

Att vara den utvalda är inte heller en gratislunch. Favoritbarn känner ofta skuld, skam och obehag när skillnaderna blir för tydliga. De flesta barn – även de älskade – vill ha rättvisa.

Och nej, det går inte över med tiden. En kvinna berättade att hon fortfarande plågades av sin mammas sista ord: ”Jag har alltid älskat din syster mer.”

ANNONS

Sådant sitter kvar. Länge.

Arbete hos föräldrar leder i större utsträckning till att barnen får jobb som vuxna.
Alla säger att det jämnar ut sig. Det gör det inte.(Foto: Unsplash)

Vad gör man då

Forskarna är överens om en sak: prata. Förklara. Motivera skillnader när de finns. Extra hjälp, extra tid, extra resurser – allt kan accepteras om barnet förstår varför.

Tystnad däremot. Den är giftig.

Och till alla föräldrar som just nu tänker ”inte jag”: statistiken är emot er.

De hemliga reglerna på Lundsberg avslöjade

Det finns skolor som talar varmt om värdegrund. Och så finns Lundsberg, som i stället har levt på tystnad. I decennier. Kanske längre. Nu har ännu en
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnFöräldrarForskningVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS