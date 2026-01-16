Alla föräldrar säger samma sak: ”Jag älskar mina barn lika mycket.” Forskningen säger något annat. Och barnen märker det. Tidigt. För alltid.
Föräldrarnas största lögn: ”Jag älskar alla mina barn lika mycket”
Mest läst i kategorin
Därför är Willo Perron årets designer
Det finns designers som ritar stolar. Och så finns det designers som ritar hur världen ska kännas. Willo Perron tillhör den senare kategorin. Därför är han årets designer enligt Wallpaper. Han designar inte saker – han designar sammanhang Willo Perron är inte intressant för enskilda objekt. Han är intressant för helheter. För rum, flöden, stämningar …
Ultralyx i världens mest mytiska land
Detta land är inte som andra destinationer. Det är landet Djingis Khan red ut från och världen darrade. Ett landskap av stäpper, berg, tystnad och idéer som föddes långt innan wellness blev ett affärsområde. Just därför är det logiskt, nästan provocerande logiskt, att ett av världens mest ambitiösa nya ultralyxhotell öppnar i Mongoliet. Det heter …
Färre röda dagar, mer planering – så maxar du 2026
Semesterplaneraren 2026 är inget för den lättjefulle. Färre klämdagar betyder mer hjärngympa. Det här är året då din chef och kalendern vinner över spontana infall och där rätt placerade semesterdagar fortfarande kan ge imponerande utdelning. Men du måste räkna. Och du måste våga planera. 2026 bjuder på 13 röda dagar. Problemet är bara att flera …
Loppisexperterna är överens – det här försvinner först
Årsskiftet är högtid för självbedrägeri, loppis och garderobsrensning. Man lovar sig själv ett nytt liv och börjar med att sälja det gamla. När kylan och snön till slut dyker upp i södra Norden blir marknaden ovanligt rationell. Folk köper sådant som faktiskt behövs. Just nu råder högsäsong för vinter. Varmt går före snyggt Det som …
Därför pratar män hellre med AI än med varandra
Det började med kontaktannonser och dejtingappar. Nu har männen tagit steget fullt ut och börjat prata med maskiner som AI. Om känslor, relationer, sex och sådant man helst inte tar upp med kompisar eller kollegor. En ny svensk undersökning visar att tre av fyra män mellan 18 och 45 år har använt AI för frågor …
Alla låtsas. Barnen ser allt.
Kara växte upp i tron att hennes föräldrar var rättvisa, skriver NY Times. Yngre syskon fick fler presenter, fler resor, mer tid. Hon hittade rimliga förklaringar. Äldsta barnet ska vara självständigt. Föräldrarna hade mer pengar senare. Inget konstigt.
Tills det blev vuxenliv. Och mönstret fortsatte.
När föräldrarna ännu en gång valde att fira jul med hennes systrar – och inte ens övervägde att träffa Karas barn – sprack bubblan. ”Plötsligt insåg jag att det kanske aldrig fanns någon logisk förklaring. De var favoriterna.”
Två generationer senare satt samma känsla kvar. Förbisedd. Nedprioriterad. Och ja, psykiskt påverkad.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Forskningen är skoningslös
Studier från de senaste decennierna visar att Kara inte är ett undantag. Barn som upplever sig mindre älskade löper högre risk för ångest, depression, sämre skolresultat och sämre relationer inom familjen.
Det slutar inte vid barndomen. En större studie visar att upplevd favorisering är en starkare indikator på vuxen psykisk ohälsa än civilstånd, jobb och ålder. Bara fysisk hälsa slår den.
”Du kan prata med 70-åringar och de minns exakt vad som hände när de var fem”, säger en av forskarna. Det är inte nostalgi. Det är ärr.
Läs även: Viggos dagbok: En vecka med många artiklar, noll illusioner och mycket snö
De flesta har ett favoritbarn
När sociologen J. Jill Suitor började forska om ämnet fick hon höra samma sak överallt: ”Bra föräldrar gör inte så.”
Fel.
Cirka två tredjedelar av föräldrarna i hennes långstudier hade ett tydligt favoritbarn. Och favoriten förblev ofta densamma i decennier.
Det finns ingen perfekt mall, men mönster finns. Yngre barn. Döttrar. Barn som är fogliga, samarbetsvilliga och delar föräldrarnas världsbild. Samma värderingar. Samma politik. Samma religion.
Karriär, pengar och livsval spelar förvånansvärt liten roll. Till och med barn som sitter i fängelse kan vara ”mammas pojke”. ”Det var inte hans fel. Han är en bra kille”, som en mamma uttryckte det.
Det är inte vad du gör. Det är vad barnet upplever.
Det mest brutala i forskningen är detta: det spelar mindre roll hur föräldrarna själva ser på saken. Det avgörande är hur barnen uppfattar behandlingen.
Föräldrar och barn är oense i över hälften av fallen om vem som favoriseras, hur mycket och om det är rättvist. Och ingen pratar om det.
”Alla tänker på det. Ingen säger något.”
Det är familjens mest tystlåtna elefant. Och den trampar hårt.
Favoritbarnet mår inte heller toppen
Att vara den utvalda är inte heller en gratislunch. Favoritbarn känner ofta skuld, skam och obehag när skillnaderna blir för tydliga. De flesta barn – även de älskade – vill ha rättvisa.
Och nej, det går inte över med tiden. En kvinna berättade att hon fortfarande plågades av sin mammas sista ord: ”Jag har alltid älskat din syster mer.”
Sådant sitter kvar. Länge.
Vad gör man då
Forskarna är överens om en sak: prata. Förklara. Motivera skillnader när de finns. Extra hjälp, extra tid, extra resurser – allt kan accepteras om barnet förstår varför.
Tystnad däremot. Den är giftig.
Och till alla föräldrar som just nu tänker ”inte jag”: statistiken är emot er.
De hemliga reglerna på Lundsberg avslöjade
Det finns skolor som talar varmt om värdegrund. Och så finns Lundsberg, som i stället har levt på tystnad. I decennier. Kanske längre. Nu har ännu en
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag
Flygtrafiken kan halvera sina utsläpp redan i dag, genom att använda planen smartare. Det visar en ny svensk-brittisk forskarstudie. Forskare vid svenska Linnéuniversitetet har i samarbete med Oxford i Storbritannien analyserat över 27 miljoner flygningar från 2023. Det var totalt flygningar med cirka 3,5 miljarder passagerare. Forskarna fann stora skillnader i hur mycket koldioxid olika …
"Han gör världen fattigare och mer osäker"
Kanonbåtskapitalism. Det nya begreppet som styr politiken. Problemet? Den gör inte världen bättre för någon, menar tung kritiker. Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner. Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag …
Män lider mest av att pendla
Det är skillnad på män och kvinnor. Det är ingen nyhet. Den handlar i stället om hur olika distansarbete och pendling påverkar oss. Det är den stora australiska Hilda-undersökningen som nu levererar resultat. Hilda, en förkortning för The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, är en hushållsbaserad undersökning om ekonomiskt och personligt välbefinnande, …
Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget
Cybersäkerhet blir en allt större angelägenhet. Nu får Clavister i Örnsköldsvik en stororder från det norska försvaret. Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet. De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag. Ett sådant är …
Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"
Biltema är i blåsväder. Efter att ha sagt upp alla på ett varuhus, beläggs de med munkavle. ”Öppnar du käften får du fan”, säger en anställd. Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus. Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb. Nu är …