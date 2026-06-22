Europa står inför fler värmerelaterade dödsfall. Dessutom gör extremvärmen att klimatkänsliga infektionssjukdomar sprids, visar ny rapport.
62 000 döda 2024: Nu dödar extremvärmen ännu fler
Miljontals människor utsätts redan nu för allvarliga hälsorisker till följd av ett förändrat klimat.
Nu står Europa inför fler värmerelaterade dödsfall och en ökad risk för att klimatkänsliga infektionssjukdomar ska sprida sig.
Det konstaterar Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap i Umeå, som deltagit i arbetet med en ny rapport om klimatförändringar och hälsa.
”Våra val i dag avgör om utvecklingen förvärras – eller om vi bygger ett tryggare och mer motståndskraftigt Europa”, säger Maria Nilsson.
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62 000 dödsfall under 2024
Den nya rapporten, framtagen av Lancet Countdown Europe, slår fast att människans klimatpåverkan redan kostat liv.
I stort sett hela kontinenten ser en ökning av den värmerelaterad dödlighet, som beräknades till ungefär 62 000 dödsfall under 2024, enligt en pressrelease.
Antalet varningar för extrem värme har ökat med 318 procent jämfört med 1990-talet.
Mest drabbade av höga temperaturer är de mest sårbara, som spädbarn, äldre, kroniskt sjuka och personer som arbetar utomhus.
Infektioner och allergier ökar
Klimatförändringarna bidrar även till ökad spridning av infektionssjukdomar i Europa.
Risken för denguefeber har nästan fyrdubblats jämfört med perioden 1980–2010.
Samtidigt har kuststräckor där vibriobakterier kan spridas ökat kraftigt, även i länder som Italien och Frankrike.
Vibriobakterier finns i bräckt och salt vatten och ibland även i sötvatten. De trivs vid temperaturer över 20 grader och kan ge infektioner i sår, hörselgångar och i tarmar.
Dessutom har pollensäsongen blivit en till två veckor längre sedan 1990-talet, vilket innebär en längre exponering för allergiker, konstaterar rapporten.
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Subventionerar fossilt tre gånger mer
I den påpekas även att Europas beroende av fossila bränslen påverkar folkhälsan negativt.
För att dämpa de kraftigt stigande energipriserna, som delvis förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina, uppgick de statliga subventionerna av fossila bränslen i Europa till 444 miljarder euro under 2023.
Det är mer än tre gånger så mycket som 2016, då Parisavtalet antogs och länderna åtog sig att begränsa den globala uppvärmningen.
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”Alltmer sårbara”
”Europas fortsatta beroende av fossila bränslen gör våra ekonomier, offentliga finanser och ytterst vår hälsa alltmer sårbara”, säger Jan Semenza, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.
”Den enskilt viktigaste åtgärden är att snabbt fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen – samtidigt som samhällen anpassas till värme. Det ger störst samlad hälsonytta, både på kort och lång sikt”, tillägger Maria Nilsson.