62 000 döda 2024: Nu dödar extremvärmen ännu fler

Infektioner och allergier ökar

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Klimatförändringarna bidrar även till ökad spridning av infektionssjukdomar i Europa.

Risken för denguefeber har nästan fyrdubblats jämfört med perioden 1980–2010.

Samtidigt har kuststräckor där vibriobakterier kan spridas ökat kraftigt, även i länder som Italien och Frankrike.

Vibriobakterier finns i bräckt och salt vatten och ibland även i sötvatten. De trivs vid temperaturer över 20 grader och kan ge infektioner i sår, hörselgångar och i tarmar.

Dessutom har pollensäsongen blivit en till två veckor längre sedan 1990-talet, vilket innebär en längre exponering för allergiker, konstaterar rapporten.

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Subventionerar fossilt tre gånger mer

I den påpekas även att Europas beroende av fossila bränslen påverkar folkhälsan negativt.

För att dämpa de kraftigt stigande energipriserna, som delvis förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina, uppgick de statliga subventionerna av fossila bränslen i Europa till 444 miljarder euro under 2023.

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Det är mer än tre gånger så mycket som 2016, då Parisavtalet antogs och länderna åtog sig att begränsa den globala uppvärmningen.

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Vatten är en livlina I värmeböljan. Men extremvärmen dödar ändå allt fler i Europa. 62 000 döda av värmen 2024, i år väntas de bli fler. (Foto: Francisco Seco/AP-TT)

”Alltmer sårbara”

”Europas fortsatta beroende av fossila bränslen gör våra ekonomier, offentliga finanser och ytterst vår hälsa alltmer sårbara”, säger Jan Semenza, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

”Den enskilt viktigaste åtgärden är att snabbt fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen – samtidigt som samhällen anpassas till värme. Det ger störst samlad hälsonytta, både på kort och lång sikt”, tillägger Maria Nilsson.

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