När kunderna går ner i vikt: "Miljardförlust"

Kommer att dubblas i år

”Omkring 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn har obesitas enligt Socialstyrelsen. Försäljningen av obesitasläkemedel har ökat kraftigt de senaste åren och väntas närmast fördubblas jämfört med 2025”, säger Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges apoteksförening, hos HUI.

Mounjaro passerade en miljard kronor i försäljning redan i maj och kan nå omkring 2,5 miljarder kronor under 2026.

”Samtidigt är det viktigt att poängtera att volymutvecklingen för receptbelagda läkemedel som helhet har varit negativ. Det är framför allt de nya insulinerna och GLP-1-läkemedlen som driver tillväxten på marknaden”, specificerar Falkenhall.

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Miljarder bort för handeln. 7,5 procent av svenska hushåll har testat läkemedel mot övervikt, ytterligare 15 procent är beredda att göra det. (Foto: NTB/TT)

Konsumtionen sjunker snabbt

Läkemedlen dämpar aptiten och minskar suget efter exempelvis godis, snacks, bröd, pasta och fet mat.

En amerikansk studie visar att hushållens livsmedelsutgifter minskar med i genomsnitt 5,3 procent inom sex månader efter att en familjemedlem börjat använda ett GLP-1-läkemedel.

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Effekten är särskilt tydlig bland höginkomsthushåll, där utgifterna minskar med mer än 8 procent.

I USA, där användningen av GLP-1-läkemedel är betydligt mer utbredd än i Sverige, syns redan tydliga effekter i handeln, skriver HUI.

Restauranger erbjuder särskilda ”Ozempic-menyer”, livsmedelsföretag utvecklar produkter anpassade för GLP-1-användare och godisproducenter rapporterar svagare efterfrågan.

Om samma konsumtionsmönster etableras i Sverige kan konsekvenserna för flera branscher, däribland dagligvaruhandeln, bli märkbara, menar HUI i ett räkneexempel.

Dagens användning av läkemedlen motsvarar en försäljningsminskning på cirka 1,7 miljarder kronor, 0,4 procent av marknaden.

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Kan kosta 5,4 miljarder – per år

Skulle användningen öka så mycket som dagens intresse bland svenskar indikerar, kan effekten bli en kostnadsminskning på 5,1 miljarder kronor per år för handeln.

Får vi en användning i nivå med USA:s tappar handeln i Sverige 5,4 miljarder kronor per år.

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Det skulle innebära att dagligvaruhandeln tappar 1,3 procent av sin marknad.

”Den kanske mest intressanta frågan är inte hur mycket försäljningen minskar, utan hur konsumtionen omfördelas. Medan konsumtionen väntas minska inom varukategorier såsom godis, läsk och glass blir köputrymmet större för nyttigare matvaror”, resonerar HUI-analytikern William Lindquist.

”Samtidigt kan eventuella kostnadsbesparingar på mat gynna konsumtion av annan handel, resor eller upplevelser.”

Den givna slutsatsen är att GLP-1-läkemedel kommer att påverka konsumtionen långt utanför dagligvaruhandeln.

”På sikt kan GLP-1-läkemedel bli en faktor som bidrar till att rita om konsumtionslandskapet i Sverige”, är HUI:s slutsats.

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