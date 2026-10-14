Så många armhävningar bör du klara i din ålder

Det räcker med ett golv.

Men hur många armhävningar är egentligen ett bra resultat?

American Council on Exercise, ACE, har tagit fram riktvärden som visar vad som kan betraktas som en bra nivå i olika åldersgrupper.

Så många bör du klara

För män görs testet med vanliga armhävningar med tårna i golvet. För kvinnor använder ACE testmodell armhävningar med knäna i golvet.

Resultaten går därför inte att jämföra direkt mellan könen.

Ålder Män, vanliga armhävningar Kvinnor, knäarmhävningar 20–29 år 22–28 15–20 30–39 år 17–21 13–19 40–49 år 13–16 11–14 50–59 år 10–12 7–10 60–69 år 8–10 5–11

Det är inte fråga om några minimikrav. Den som klarar färre armhävningar har inte misslyckats med livet.

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Siffrorna fungerar snarare som en temperaturmätare på muskulär uthållighet.

Och klarar du fler ligger du förstås över genomsnittet i testet.