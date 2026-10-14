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Så många armhävningar bör du klara i din ålder

Ju äldre du blir, desto färre armhävningar krävs för att imponera på statistiken. (Foto: Canva)

Hur många armhävningar klarar du utan paus? Svaret säger en del om styrkan och uthålligheten i överkroppen, men framför allt blir testet intressant när du jämför dig med andra i samma ålder. Och ja, ribban sjunker med åren.

Armhävningen är en av träningsvärldens enklaste övningar. Ingen maskin, inget medlemskort och ingen personlig tränare som berättar att du måste ”aktivera bålen”.

Det räcker med ett golv.

Men hur många armhävningar är egentligen ett bra resultat?

American Council on Exercise, ACE, har tagit fram riktvärden som visar vad som kan betraktas som en bra nivå i olika åldersgrupper.

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Så många bör du klara

För män görs testet med vanliga armhävningar med tårna i golvet. För kvinnor använder ACE testmodell armhävningar med knäna i golvet.

Resultaten går därför inte att jämföra direkt mellan könen.

ÅlderMän, vanliga armhävningarKvinnor, knäarmhävningar
20–29 år22–2815–20
30–39 år17–2113–19
40–49 år13–1611–14
50–59 år10–127–10
60–69 år8–105–11

Det är inte fråga om några minimikrav. Den som klarar färre armhävningar har inte misslyckats med livet.

Siffrorna fungerar snarare som en temperaturmätare på muskulär uthållighet.

Och klarar du fler ligger du förstås över genomsnittet i testet.

Fuska inte med de sista fem

Det finns dock en detalj som lätt förstör hela jämförelsen: tekniken.

En armhävning där magen träffar golvet medan armarna knappt böjs är möjligen imponerande gymnastik, men bör inte räknas.

Händerna ska placeras ungefär axelbrett och kroppen hållas rak. Sänk kroppen kontrollerat och pressa sedan upp dig tills armarna är raka.

När tekniken börjar falla sönder är testet slut.

Det är bättre att klara tolv riktiga armhävningar än 25 där de sista tio mest består av hopp och förhandling.

Första tio går ofta fint. Sedan börjar kroppen förhandla. (Foto: Canva)

Armhävningen tränar mer än armarna

Övningen belastar framför allt bröst, triceps och axlar.

Men även mage, rygg och övrig bål arbetar för att hålla kroppen stabil. Därför är armhävningen ett ganska effektivt snabbtest av den allmänna styrkan i överkroppen.

För den som inte klarar en armhävning från golvet finns enklare varianter.

Börja mot en vägg, ett bord eller en stabil bänk. Ju mer upprätt kroppen är, desto lättare blir övningen.

Därefter kan höjden sänkas stegvis tills du når golvet.

Tolv snygga armhävningar slår tjugofem där de sista mest liknar ett mindre haveri. (Foto: Canva)

Två gånger i veckan räcker långt

Den som vill förbättra sitt resultat behöver inte göra hundratals armhävningar varje morgon.

Två träningspass i veckan är en bra början. Gör en eller två serier med bra teknik och sluta innan rörelsen faller sönder.

Efter några veckor kan du göra testet igen.

Klarar du fem armhävningar i dag och åtta om en månad har du blivit betydligt starkare, oavsett vad tabellen säger.

Det fina med armhävningen är trots allt att den har ett ovanligt rättvist medlemspris.

Noll kronor.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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