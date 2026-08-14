Genombrott: Här är bakterien som ska äta upp cancertumören inifrån

Forskare vid University of Waterloo i Kanada försöker nu utnyttja bakteriens ovanliga egenskaper för att bekämpa cancer. Tanken är att bakteriesporer ska injiceras i kroppen, färdas genom blodet och vakna till liv först när de når tumörens syrefattiga inre.

Där ska bakterierna föröka sig och börja bryta ned tumören från insidan.

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Vaknar inne i tumören

Clostridium sporogenes förekommer naturligt i jord och kan bara växa i miljöer där det helt saknas syre. Det innebär att bakteriesporerna ska förbli inaktiva i kroppens friska och syrerika vävnader.

När de når en tumör förändras däremot förutsättningarna.

”Bakteriesporerna tar sig in i tumören och hittar en miljö där det finns gott om näring och inget syre, vilket organismen föredrar. Där börjar den äta av näringen och växa”, säger kemiprofessorn Marc Aucoin i ett pressmeddelande från University of Waterloo.

Förhoppningen är att bakterierna på så sätt ska kunna ta över utrymmet i tumörens kärna och slå ut den inifrån.

Idén är inte ny. Redan under 1900-talet genomfördes kliniska försök med sporer från Clostridium sporogenes. Bakterierna kunde skada tumörernas inre och vissa patienter uppvisade en tillfällig tillbakagång av sin cancer.

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Problemet var att effekten inte varade.

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