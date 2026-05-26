Stockholm är en fantastisk stad.Men ibland är det bästa med Stockholm att lämna den.
Bästa retreat utanför city i Stockholm: Ellery Beach House
Ellery Beach House vinner priset för Bästa retreat utanför city i Perfect Weekend Awards 2026. I konkurrens med några av regionens mest etablerade destinationer lyckas Ellery skapa något som blivit allt svårare att hitta: känslan av att vara långt borta – utan att vara det.
”Hemligheten är att vi har en fantastisk destination med mycket aktiviteter att göra”, sa vinnarna på scen när de tog emot priset.
Att bygga ett bra retreat handlar inte om att stapla spa, loungemöbler och doftljus på varandra.
Det handlar om rytm.
Att få människor att sänka axlarna utan att säga åt dem att göra det.
Ellery framgång bygger på kombinationen av havsnära läge, genomtänkta miljöer och en avslappnad atmosfär som känns mer internationell resort än konferensanläggning.
Recensionerna beskriver platsen som en idealisk helg för återhämtning, med spa, sociala ytor och en estetik som faktiskt gör jobbet i stället för att bara fotograferas väl.
De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city
Ett retreat handlar det inte om att bo – utan om att komma bort. Från mejl, möten och tempot som aldrig riktigt släpper i stan.
Det är ingen liten sak.
För retreatmarknaden har blivit full av platser som lovar lugn – men levererar aktiviteter.
Ellery lyckas bättre med balansen.
Här finns energi utan stress. Design utan kyla. Wellness utan att någon använder ordet “wellness journey”.
Samtidigt visar årets data hur hård konkurrensen är. Yasuragi fortsätter att vara en institution inom spa, Skepparholmen har starka faciliteter och trogna gäster, och flera av finalisterna håller mycket hög nivå.
Men i år var helhetsupplevelsen starkast hos Ellery.
Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska upplevelsen väger tyngre än marknadsbilder och stora ord.
Ett riktigt bra retreat känns inte som att fly.
Det känns som att komma tillbaka.
Så räknas hotellbetygen fram
Betygen bygger på en sammanvägd modell från flera plattformar:
Google 40 procent, Booking 30 procent, Tripadvisor 20 procent och Expedia 10 procent – normaliserat till en tiogradig skala.
Vid jämnt resultat väger Google tyngst, först genom antal omdömen och därefter genom sentiment – alltså hur upplevelsen beskrivs i kommentarerna.
Eftersom antalet recensioner varierar kraftigt mellan hotell vägs både betyg och volym in i analysen. Större hotell och kedjor har ofta fler omdömen, medan mindre boutiquehotell tenderar att ha färre men mer konsekventa toppbetyg.
Google Reviews används som primär indikator för underlaget – vilket gör att stabil leverans över tid premieras framför enstaka toppnoteringar.
Loopon är en plattform för att samla in och analysera gästfeedback i hotell- och besöksnäringen. Den kombinerar data från enkäter, recensioner och direkt gästkommunikation i ett och samma system.
Genom analys och rapportering får hotell tydliga insikter om vad gästerna faktiskt tycker – och vad som behöver förbättras.