Bästa retreat utanför city i Stockholm: Ellery Beach House

”Hemligheten är att vi har en fantastisk destination med mycket aktiviteter att göra”, sa vinnarna på scen när de tog emot priset.

Att bygga ett bra retreat handlar inte om att stapla spa, loungemöbler och doftljus på varandra.

Det handlar om rytm.

Att få människor att sänka axlarna utan att säga åt dem att göra det.

Ellery framgång bygger på kombinationen av havsnära läge, genomtänkta miljöer och en avslappnad atmosfär som känns mer internationell resort än konferensanläggning.

Recensionerna beskriver platsen som en idealisk helg för återhämtning, med spa, sociala ytor och en estetik som faktiskt gör jobbet i stället för att bara fotograferas väl.

Det är ingen liten sak.

För retreatmarknaden har blivit full av platser som lovar lugn – men levererar aktiviteter.

Ellery lyckas bättre med balansen.

Här finns energi utan stress. Design utan kyla. Wellness utan att någon använder ordet “wellness journey”.

Samtidigt visar årets data hur hård konkurrensen är. Yasuragi fortsätter att vara en institution inom spa, Skepparholmen har starka faciliteter och trogna gäster, och flera av finalisterna håller mycket hög nivå.

Men i år var helhetsupplevelsen starkast hos Ellery.

Vinnaren utses främst utifrån gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där den faktiska upplevelsen väger tyngre än marknadsbilder och stora ord.

Ett riktigt bra retreat känns inte som att fly.

Det känns som att komma tillbaka.