Ditt hotell kan ha säng för 100 000 kronor, egyptisk bomull och en kuddmeny tjock som vinlistan på Riche. Ändå ligger du där klockan 03.17 och stirrar i taket. Det finns en vetenskaplig förklaring: din hjärna litar helt enkelt inte på hotellrummet.
Forskarnas svar: Därför sover du dåligt första hotellnatten
Fenomenet kallas ”first-night effect”, första natten-effekten, och är välkänt bland sömnforskare. När vi sover på en ny plats tar det längre tid att somna, vi vaknar oftare och får mindre djupsömn.
I genomsnitt handlar det om ungefär 20–30 minuters mindre sömn den första natten på hotell.
Och nej, det behöver alltså inte bero på att kudden är för hög, luftkonditioneringen låter som en gammal Volvo eller att någon i korridoren kommer hem från baren klockan två.
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Hjärnan håller nattvakt på hotell
Förklaringen tros finnas långt tillbaka i människans historia.
Anna Wick, sömnforskare vid University of Freiburg i Schweiz, beskriver i Euronews det som en anpassningsreaktion. När vi befinner oss på en främmande plats fortsätter delar av hjärnan att vara mer vaksamma även när vi sover.
Forskaren Ahmad Mayeli vid University of Pittsburgh har sett att områden i hjärnan som normalt förknippas med djup sömn är mer aktiva under första natten på en ny plats.
Vi sover alltså inte bara kortare. Vi sover också ytligare.
Mayeli jämför försiktigt fenomenet med delfiner, som kan låta delar av hjärnan vara vakna medan de sover.
”Det spelar ingen roll om det är ett Marriott eller savannen. Din hjärna har inte fått informationen om att platsen är helt säker”, säger han.
Evolutionen har med andra ord missat både hotellklassificeringen och Tripadvisor.
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Värst för barn och äldre
Nästan alla människor påverkas i någon grad, även om många inte märker det.
Barn, tonåringar och äldre tycks drabbas mer, medan människor i 20-årsåldern klarar hotellnatten bäst. Effekten tenderar också att bli starkare med stigande ålder.
Den goda nyheten är att hjärnan vanligtvis ger upp efter första natten. När ingenting har ätit upp dig, rånat dig eller dragit dig ur sängen tycks den acceptera att rummet är ofarligt.
Andra saker kan förstås också sabotera hotellsömnen: resan dit, blinkande lampor, trafik utanför fönstret, fel temperatur eller stress.
Och framför allt den klassiska tanken: ”Jag måste somna nu.”
Den fungerar ungefär lika bra som att be någon att inte tänka på en rosa elefant.
Så sover du bättre på hotell
Sömnpsykologen Lisa Strauss rekommenderar att man försöker hålla fast vid sina vanliga rutiner även på resan. Sovrummet bör vara mörkt, svalt och lugnt och skärmar bör helst stängas av en stund före läggdags.
Det kan också hjälpa att göra hotellrummet mindre främmande. Läs en stund i sängen, ta med en egen kudde eller något annat hemifrån som du förknippar med sömn.
Den som känner sig stressad kan försöka föreställa sig en välbekant och trygg plats.
Men det kanske mest användbara rådet kommer från Ahmad Mayeli.
Har du ett viktigt möte, bröllop, föredrag eller annan stor händelse på resmålet – åk dit en dag tidigare.
”Om morgondagen är viktig, kom dit en natt tidigare. Då sover du som vanligt när det verkligen gäller.”
Det är möjligen världens dyraste sömntips. Men åtminstone slipper du köpa en ny kudde.
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