Forskarnas svar: Därför sover du dåligt första hotellnatten

I genomsnitt handlar det om ungefär 20–30 minuters mindre sömn den första natten på hotell.

Och nej, det behöver alltså inte bero på att kudden är för hög, luftkonditioneringen låter som en gammal Volvo eller att någon i korridoren kommer hem från baren klockan två.

Hjärnan håller nattvakt på hotell

Förklaringen tros finnas långt tillbaka i människans historia.

Anna Wick, sömnforskare vid University of Freiburg i Schweiz, beskriver i Euronews det som en anpassningsreaktion. När vi befinner oss på en främmande plats fortsätter delar av hjärnan att vara mer vaksamma även när vi sover.

Forskaren Ahmad Mayeli vid University of Pittsburgh har sett att områden i hjärnan som normalt förknippas med djup sömn är mer aktiva under första natten på en ny plats.

Vi sover alltså inte bara kortare. Vi sover också ytligare.

Mayeli jämför försiktigt fenomenet med delfiner, som kan låta delar av hjärnan vara vakna medan de sover.

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”Det spelar ingen roll om det är ett Marriott eller savannen. Din hjärna har inte fått informationen om att platsen är helt säker”, säger han.

Evolutionen har med andra ord missat både hotellklassificeringen och Tripadvisor.