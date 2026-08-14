Det är Finlands dödligaste båt

Nu vill den finska båtbranschorganisationen Finnboat att reglerna skärps. Organisationen vill göra det obligatoriskt att bära flytväst i roddbåtar, idag finns inte ens krav på att ha en flytväst ombord.

Bakgrunden är den finska olycksstatistiken. Förra året omkom 34 personer (män allihop) i olyckor kopplade till fritidsbåtar i Finland. Den typiska dödsolyckan beskrivs: En äldre man som ger sig ut i en roddbåt från den välbekanta sommarstugan. Sjukdom, nedsatt funktionsförmåga och alkohol är vanliga bidragande faktorer till den efterföljande drunkningen.

Majoriteten skulle överlevt med flytväst

Man menar att 70–80 procent av de personer som drunknar sannolikt skulle ha överlevt om de hade burit flytväst eller annan flytanordning.

Inte heller i Sverige finns något krav på att bära flytväst i en vanlig roddbåt. Den svenska olycksstatistiken ger dock en annan bild än i Finland – under 2025 och 2024 omkom en person per år vid olyckor i roddbåt.

Transportstyrelsen rekommenderar dock att flytväst används och att den är påtagen när det finns risk att falla i vattnet.

Promillegränsen

Den finska branschorganisationen yrkar även på att landets gräns på en promille(!) för vattentransport också ska gälla för roddbåtar, idag är båtar utan motor som är under fem meter långa undantagna från regelverket.

I Sverige har vi liknande lagstiftning: Promillegränsen på 0,2 gäller generellt sett inte för roddbåtar, utan för fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov på minst tio meter. På sin hemsida poängterar dock Polisen att också den i roddbåt som kör på ett icke ”betryggande sätt” kan dömas för sjöfylleri.

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