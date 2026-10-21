Ny studie: Ultraprocessad mat kan skada hjärnan

En rad hälsorisker

Resultaten visar ett samband mellan ett högt intag av ultraprocessad mat och förändringar som tidigare forskning har kopplat till en rad hälsorisker.

”Dessa fynd är viktiga eftersom de utgör etablerade markörer för cerebrovaskulär sjukdom och i tidigare forskning har kopplats till en högre risk för framtida stroke, kognitiv försämring och demens”, säger Russell de Souza, näringsforskare vid McMaster University i Kanada.

Så genom att äta livsmedel som snabbnudlar, färdiglagade måltider, frukostflingor och skölja ner det hela med läsk utsätter man sig för mycket högre risk än genom att äta och dricka nyttigare.

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Fler hade kärlrelaterad hjärnskada

I gruppen som åt mest ultraprocessad mat i den nya studien hade ungefär var nionde person tecken på kärlrelaterad hjärnskada. Bland dem som åt minst var motsvarande andel omkring var tolfte, enligt Science Alert.

Problemet är vidare att sådana processer kan sätta igång långt innan de syns i kroppen, och därmed verka i det tysta under många år.

Samtidigt hittade forskarna inget tydligt samband mellan konsumtionen av ultraprocessad mat och deltagarnas resultat på minnes- och tanketester.

Det kan betyda att förändringarna i hjärnan uppstår innan de påverkar den kognitiva förmågan, men den förklaringen är ännu inte bevisad.

Forskare har redan tidigare pekat på att ultraprocessad mat kan påverka hjärnan negativt, genom inflammation och tidigt åldrande. Det framkommer bland annat i rapporten Annual Review of Nutrition 2026.

Behövs mer forskning

Det behövs mer forskning på området och även under längre perioder där forskarna vill ta reda på om det är industribearbetningen, livsmedlens näringsinnehåll eller andra levnadsvanor som är det största hotet mot våra kroppar.

I nuläget är uppmaningen tills vidare att hålla sig till en kost som innehåller mindre ultraprocessad mat.

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