Svenskarna sätter polisen lika högt som lärarna och misstror influencers långt mer än politikerna. Det visar Ipsos svenska siffror bakom Visual Capitalists nya förtroenderankning.
Svenskar litar på forskare – politiker lika lågt förtroende som influencers
Visual Capitalist har rankat 20 yrken utifrån Ipsos förtroendeindex, som bygger på intervjuer med 23 537 personer i 31 länder i somras. Måttet är nettoförtroende, alltså andelen som tycker att yrkesgruppen är pålitlig minus andelen som tycker motsatsen.
Läkare toppar med plus 43 före forskare med plus 42 och lärare med plus 37, och de tre yrkena ligger överst i 27 av de 31 länderna. Längst ner ligger politiker på minus 48. Bara 13 procent tycker att de är pålitliga och 61 procent misstror dem.
– I tider av lågt förtroende är läkare, forskare och lärare fortfarande de yrken som människor världen över litar mest på, skrev Trinh Tu, vd för Ipsos i Storbritannien och Irland, på LinkedIn när Ipsos publicerade mätningen i september.
Sverige litar mer på polis och domare
Räknat på samma sätt toppar läkare och forskare även i Sverige, båda med plus 48. Polisen når lika högt som lärarna, plus 43, mot plus 5 i snittet för de 31 länderna, och domare får plus 33 och advokater plus 27 mot plus 5 och noll i snittet. 5
9 procent av svenskarna tycker att polisen är pålitlig, vilket är högst av alla 31 länder. Polisen hamnade överst även i Medieakademins förtroendebarometer i mars, med 75 procents förtroende.
Brås nationella trygghetsundersökning, som ställer frågan på ett annat sätt, visade i oktober att förtroendet för polisen steg för tredje året i rad till 65 procent och för hela rättsväsendet till rekordnivån 56 procent.
– Medborgarnas förtroende är grunden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, sa rikspolischefen Petra Lundh.
Samma undersökning visade att oron för brottsligheten minskade från 54 till 45 procent, vilket Petra Lundh förklarade med polisens arbete.
– Vårt arbete mot den organiserade brottsligheten har gjort stor skillnad. Vi har också blivit fler poliser i yttre tjänst, som möter medborgare och bekämpar de brott som drabbar människor och företagare i vardagen, sa rikspolischefen när undersökningen presenterades.
Rekordlågt förtroende för influencers
Inom medierna lyfter Visual Capitalist fram avståndet mellan nyhetsankare i tv, som får minus 3, journalister med minus 10 och influencers i sociala medier med minus 44.
I Sverige är avståndet mellan nyhetsankare och influencers dubbelt så stort, 82 procentenheter mot 41 i snittet. Nyhetsankarna får plus 15 och journalisterna minus 8, medan influencers hamnar sist av alla på minus 67. Av svenskarna misstror 76 procent influencers och 9 procent litar på dem.
Svenskarna är samtidigt mindre kritiska mot politikerna än snittet, minus 38 mot minus 48, och mot ministrarna, minus 10 mot minus 37. Influencers hamnar därmed 29 procentenheter under politikerna i Sverige.
I Sverige kan så kallade finfluencers, som ger råd om sparande och aktier, sedan den 1 mars dömas till fängelse om de ger investeringsråd utan tillstånd. Även AI-chattbotar, som Ipsos frågade om för första gången i år och som inte finns med i Visual Capitalists rankning, hamnar nära botten i Sverige med minus 41.
Bara i Nederländerna och Frankrike är andelen som misstror influencers större än i Sverige.