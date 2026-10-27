Svenskar litar på forskare – politiker lika lågt förtroende som influencers

Läkare toppar med plus 43 före forskare med plus 42 och lärare med plus 37, och de tre yrkena ligger överst i 27 av de 31 länderna. Längst ner ligger politiker på minus 48. Bara 13 procent tycker att de är pålitliga och 61 procent misstror dem.

– I tider av lågt förtroende är läkare, forskare och lärare fortfarande de yrken som människor världen över litar mest på, skrev Trinh Tu, vd för Ipsos i Storbritannien och Irland, på LinkedIn när Ipsos publicerade mätningen i september.

Sverige litar mer på polis och domare

Räknat på samma sätt toppar läkare och forskare även i Sverige, båda med plus 48. Polisen når lika högt som lärarna, plus 43, mot plus 5 i snittet för de 31 länderna, och domare får plus 33 och advokater plus 27 mot plus 5 och noll i snittet. 5

9 procent av svenskarna tycker att polisen är pålitlig, vilket är högst av alla 31 länder. Polisen hamnade överst även i Medieakademins förtroendebarometer i mars, med 75 procents förtroende.

Sverige har ett högre förtroende för polisen jämfört med andra länder. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Brås nationella trygghetsundersökning, som ställer frågan på ett annat sätt, visade i oktober att förtroendet för polisen steg för tredje året i rad till 65 procent och för hela rättsväsendet till rekordnivån 56 procent.

– Medborgarnas förtroende är grunden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, sa rikspolischefen Petra Lundh.

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Samma undersökning visade att oron för brottsligheten minskade från 54 till 45 procent, vilket Petra Lundh förklarade med polisens arbete.

– Vårt arbete mot den organiserade brottsligheten har gjort stor skillnad. Vi har också blivit fler poliser i yttre tjänst, som möter medborgare och bekämpar de brott som drabbar människor och företagare i vardagen, sa rikspolischefen när undersökningen presenterades.