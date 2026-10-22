Då kan du bli varnad på jobbet: "Gränserna inte knivskarpa"

”Gränserna är inte knivskarpa”, konstaterar Andreas Inghammar, forskare inom europeisk och global arbetsrätt.

Till att börja med påpekar universitetslektorn att en varning kan ha olika grader av allvar.

”Om du ständigt är försenad och någon säger åt dig att se att komma i tid är det mer en tillsägelse. Gränsen när varningen blir allvarlig kan vara lite flytande”, säger Inghammar.

”En tydlig varning bör dock vara skriftlig: ´Fortsätter det så här kan din anställning vara i fara´”.

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”Beror på bransch och yrke”

Varningars allvar kan dessutom ha olika tyngd beroende på bransch och yrke, påpekar han hos GP.

”Som pilot eller kock kan du inte bara lämna jobbet för att gå till tandläkaren. Om exempelvis piloten missar en flygning kan det innebära väldiga problem, medan ett par förseningar kanske inte är lika allvarliga på en byggarbetsplats. Här är rättspraxis till stor hjälp, där man kan hänvisa till Arbetsdomstolen”, menar forskaren.

Gränsen mellan varning och uppsägning? Flytande. Det avgörs från fall till fall – men generellt är det förstås så att du riskerar att bli uppsagd om du som anställd inte bättrar dig efter flera varningar.

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