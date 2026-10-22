Vilka beteenden kan ge chefen rätt att varna dig? Om du får flera varningar – kan du bli av med jobbet? Det här är vad som gäller.
Då kan du bli varnad på jobbet: "Gränserna inte knivskarpa"
Om man beter sig på ett sätt arbetsgivaren inte gillar kan man få en tillsägelse. Om man beter sig oacceptabelt kan det bli en varning.
Men var går gränsen och vad är det egentligen som gäller? Det är, dessvärre, oklart.
”Gränserna är inte knivskarpa”, konstaterar Andreas Inghammar, forskare inom europeisk och global arbetsrätt.
Till att börja med påpekar universitetslektorn att en varning kan ha olika grader av allvar.
”Om du ständigt är försenad och någon säger åt dig att se att komma i tid är det mer en tillsägelse. Gränsen när varningen blir allvarlig kan vara lite flytande”, säger Inghammar.
”En tydlig varning bör dock vara skriftlig: ´Fortsätter det så här kan din anställning vara i fara´”.
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”Beror på bransch och yrke”
Varningars allvar kan dessutom ha olika tyngd beroende på bransch och yrke, påpekar han hos GP.
”Som pilot eller kock kan du inte bara lämna jobbet för att gå till tandläkaren. Om exempelvis piloten missar en flygning kan det innebära väldiga problem, medan ett par förseningar kanske inte är lika allvarliga på en byggarbetsplats. Här är rättspraxis till stor hjälp, där man kan hänvisa till Arbetsdomstolen”, menar forskaren.
Gränsen mellan varning och uppsägning? Flytande. Det avgörs från fall till fall – men generellt är det förstås så att du riskerar att bli uppsagd om du som anställd inte bättrar dig efter flera varningar.
”Olika jobb – olika kulturer”
Det är i övrigt så att allvaret i en förseelse kan skifta, beroende på arbetsplats.
”Ofta handlar det om olika kulturer, där en jargong eller retorik som fungerar på vissa arbetsplatser aldrig skulle fungera på andra. Sexuellt ofredande däremot ska man aldrig någonsin tolerera oavsett arbetsplats”, understryker Andreas Inghammar.
Beteenden som grov misskötsamhet, stöld, hot eller våld kan innebära att du sägs upp omedelbart utan föregående varning.
”Detsamma gäller om beteendet upprepas, som att du är full på jobbet, presterar väldigt dåligt, är illojal eller läcker information”, konstaterar Inghammar hos GP.
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Listan/Då kan du få en tillsägelse, varning eller bli uppsagd
Tillsägelse
- Du samarbetar dåligt
- Är ständigt försenad
- Du missköter dina relationer med kollegor på arbetsplatsen eller kunder
Varning
- Misskötsamhet
- Missbruk
- Illojalt beteende i olika former
- Om du flera gånger varit full på jobbet
- Presterar väldigt dåligt
Uppsägning utan föregående varning
- Sexuellt ofredande
- Stöld
- Hot
- Våld
- Industriläckage eller motsvarande (kundregister, företagsdata med mera)
(Källa: Andreas Inghammar)
Definitioner/Stegen i processen
- Informellt samtal/tillsägelse. Gäller vanligen mindre förseelser eller synpunkter. Här kan arbetsgivare och den anställde diskutera och försöka hitta en lösning på ett problem och arbetstagaren förklara sitt beteende.
- LAS-varning/erinran. När en arbetsgivare vill påminna den anställde om anställningsavtalets skyldigheter och göra det tydligt att klargöra att det kan finnas sakliga skäl för uppsägning om misskötsamheten fortsätter. Här kan arbetsgivaren göra en handlingsplan för den anställde.
- Disciplinär åtgärd. Kan handla om skriftliga varningar, löneavdrag eller avstängning från arbetsplatsen. Det ska finnas stöd i kollektivavtal eller lag för att arbetsgivare ska kunna utfärda en disciplinär åtgärd mot en anställd. Gäller oftast även anställda utan kollektivavtal.
Innan arbetsgivaren tar beslutet om ingripande åtgärder ska denne ha förhandlat med facket.
(Källa: Unionen)
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