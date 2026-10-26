Snart har du tuggat ditt sista grillchips: EU slår till igen

Chipstillverkarna är oroliga

Nu oroas chipstillverkare över att smaksättning på chips, som ”flamgrillad biff” eller ”grillat” ska omfattas av reglerna.

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Oliver Devaux från branschorganisationen European Snacks Association, som bland annat företräder svenska Estrella, uppger att lagstiftningen kan komma att påverka chips med köttsmak.

”Namn med koppling till kött i smakbeskrivningen kan omfattas”, säger han hos The Independent.

I samband med de regeländringar som kom i maj enades EU om att förbjuda användningen av 31 köttrelaterade benämningar för att beskriva produkter som inte innehåller kött.

Bland dessa återfinns bland annat begreppen bacon, nötkött, revbensspjäll, kyckling och kycklingvinge där ribs, chicken och wing är frekventa även på engelska produkter.

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Definitivt i farozonen. Grillchips är en av svenskarnas favoriter sedan 1967 men visst kan det misstänkas föra tankarna till kött – åtminstone av EU? (Foto: Anders Wiklund /TT)

”Ätbara delar av djur”

För den som inte riktigt vet vad det är, definierar EU-förordningen för övrigt även termen ”kött”, vilket av EU här definieras som ”ätbara delar av djur”.

Det för, av någon anledning, tankarna till Wikipedias definition av starköl: ”Starköl är en benämning på ett öl som i något avseende är starkare än ett normalöl.”

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Det här kan ju, åtminstone delvis, bli ett hårt slag för svenska folket som faktiskt åt cirka 5,5 kilo per person under förra året.

Sourcream & Onion är visserligen mest populära smaken – och ännu ej hotad av EU – men tvåa på listan över chips vi gillar är Grillchips och då börjar det, i dubbel bemärkelse, osa hett.

Trea på listan är dessutom kategorin Saltade chips och även om det inte för tankarna till kött, så vet ju alla hur farligt det är med salt – och vad händer när EU råkar tänka på det?

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