Nya kostråden: Välj fett – och lite extra protein

Viktigt för livskvalitet

För äldre med nedsatt aptit är det särskilt viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet.

De nya kostråden riktar sig både till äldre med normal aptit och till dem med nedsatt matlust.

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Livsmedelsverket kommer nu med nya kostråd för alla 65+ och rekommenderar mer fett och lite extra protein bland mycket annat. (Foto: Livsmedelsverket)

”Alla har mycket att vinna”

”Alla över 65 har mycket att vinna på att äta mer hälsosamt. Även om det kan kännas svårt att ändra matvanor som man haft länge är det aldrig för sent”, säger Susanna Kugelberg, folkhälsonutritionist hos Livsmedelsverket.

”Även små förändringar gör skillnad”, påpekar hon.

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Fakta/Nya kostråden för dig som är 65+

För personer med normal aptit gäller samma kostråd som övriga vuxna med ett par viktiga tillägg om protein och D-vitamin. I korthet innebär det:

Ät mycket frukt, grönsaker och fullkorn.

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Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter.

Begränsa intaget av sötsaker och alkohol.

Prioritera lite extra protein – behovet ökar med åldern.

För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin.

För äldre med nedsatt aptit är målet att förebygga undernäring och bevara styrka, ork och självständighet. För den som inte orkar äta så stora portioner ser råden ut så här:

Ät många små energi- och proteinrika måltider under dagen.

Prioritera mat med protein, som fisk, fågel, rött kött, chark, mejeriprodukter, ägg, baljväxter, nötter och frön.

Tillsätt extra fett i maten och välj feta mejeriprodukter för mer energi.



(Källa: Livsmedelsverket)

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