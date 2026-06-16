100 000 äldre är undernärda. 800 000 kan bli det. Nu kommer nya kostråd kring hur vi ska bryta trenden – och det handlar om fett och protein.
Nya kostråden: Välj fett – och lite extra protein
Karolinska institutet och Högskolan i Kristianstad har tagit fram två nya kunskapsunderlag till Livsmedelsverket.
Bakgrunden är att beräkningar visar att cirka 100 000 äldre i Sverige är undernärda och att ytterligare 800 000 är i riskzonen för att bli det.
Förutom allt mänskligt lidande det medför uppskattas ökade vård- och omsorgskostnader på grund av äldres undernäring till 7 miljarder kronor per år.
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Vanlig kost – extra protein
Därför kommer nu nya kostråd för personer över 65 år. I grunden är det ”de vanliga kostråden” med lite extra protein tillagt.
Att äta bra även efter 65 kan minska risken för flera folksjukdomar inklusive demens, skriver Livsmedelsverket.
Viktigt för livskvalitet
För äldre med nedsatt aptit är det särskilt viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet.
De nya kostråden riktar sig både till äldre med normal aptit och till dem med nedsatt matlust.
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”Alla har mycket att vinna”
”Alla över 65 har mycket att vinna på att äta mer hälsosamt. Även om det kan kännas svårt att ändra matvanor som man haft länge är det aldrig för sent”, säger Susanna Kugelberg, folkhälsonutritionist hos Livsmedelsverket.
”Även små förändringar gör skillnad”, påpekar hon.
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Fakta/Nya kostråden för dig som är 65+
För personer med normal aptit gäller samma kostråd som övriga vuxna med ett par viktiga tillägg om protein och D-vitamin. I korthet innebär det:
Ät mycket frukt, grönsaker och fullkorn.
Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter.
Begränsa intaget av sötsaker och alkohol.
Prioritera lite extra protein – behovet ökar med åldern.
För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin.
För äldre med nedsatt aptit är målet att förebygga undernäring och bevara styrka, ork och självständighet. För den som inte orkar äta så stora portioner ser råden ut så här:
Ät många små energi- och proteinrika måltider under dagen.
Prioritera mat med protein, som fisk, fågel, rött kött, chark, mejeriprodukter, ägg, baljväxter, nötter och frön.
Tillsätt extra fett i maten och välj feta mejeriprodukter för mer energi.
(Källa: Livsmedelsverket)
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