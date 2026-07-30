18 000 sjuka i USA: så stor är risken att parasiten når Sverige

Kan parasiten komma hit?

Skulle något liknande kunna hända här i Sverige? På sätt och vis har det redan gjort det.

Vi hade vårt hittills enda bekräftade utbrott 2009–2010, då 12 personer i Stockholmsområdet smittades. Utöver det registrerades 17 fall 2016-2017.

I de svenska fall där smittkällan kunnat spåras har det oftast rört sig om växtprodukter från just Mexiko och Guatemala. Samma typ av import som ligger bakom flera amerikanska utbrott.

Drabbat flera europeiska länder

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En europeisk forskningsöversikt konstaterar att cyklosporafall dokumenterats i minst 16 europeiska länder, främst kopplat till resenärer som smittats utomlands.

Det finns även enstaka fall där det inte går att koppla till en utlandsresa. Där beror det sannolikt istället på importerad råvara som ätits orökt eller okokt.

Större import, flera drabbade

Skillnaden mot USA är skalan: amerikanska utbrott har historiskt varit betydligt större. USA importerar enorma volymer färska grönsaker och bär, särskilt sallad, koriander och hallon, från Mexiko och andra länder i Centralamerika där cyklospora är naturligt förekommande i miljön.

Dessutom pekar flera amerikanska experter på att nedskärningar hos amerikanska livsmedelsmyndigheter kan ha försvagat kontrollsystemen ytterligare.

Hur du skyddar dig

Vanlig sköljning under kranvatten dödar inte parasiten, till skillnad från många bakterier.

Det enda säkra sättet att bli av med parasiten är värme: koka eller stek grönsaker i stället för att äta dem råa, särskilt bladgrönsaker, koriander, basilika och hallon, som varit vanliga smittkällor i tidigare utbrott.

Personer med nedsatt immunförsvar bör vara extra uppmärksamma på långvarig diarré och kontakta vården för provtagning.

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