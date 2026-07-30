Över 18 000 personer i USA kan ha smittats av den diarréframkallande parasiten cyklospora. Utbrottet har kopplats till strimlad isbergssallad. Sverige har haft enstaka fall tidigare, men risken finns även här. Mycket av vår sallad importeras från samma typ av regioner.
18 000 sjuka i USA: så stor är risken att parasiten når Sverige
Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC bekräftar 6 707 fall av cyklosporainfektion, med ytterligare 11 500 under utredning. Totalt över 18 000 misstänkta fall i 45 delstater.
Michigan är hårdast drabbat med över 10 000 rapporterade fall, följt av Ohio. 423 personer har lagts in på sjukhus, men inga dödsfall har rapporterats.
Explosiv diarré
Cyklospora är en mikroskopisk parasit som ger kraftig, vattnig och ibland explosiv diarré. Den sprids genom mat eller vatten som förorenats, oftast via färska grönsaker.
Utredarna har kopplat en del av utbrottet till strimlad isbergssallad från Taylor Farms de Mexico, som återkallat all isbergssallad från centrala Mexiko. Huvuddelen av utbrottet saknar dock fortfarande en fastställd källa.
Kan parasiten komma hit?
Skulle något liknande kunna hända här i Sverige? På sätt och vis har det redan gjort det.
Vi hade vårt hittills enda bekräftade utbrott 2009–2010, då 12 personer i Stockholmsområdet smittades. Utöver det registrerades 17 fall 2016-2017.
I de svenska fall där smittkällan kunnat spåras har det oftast rört sig om växtprodukter från just Mexiko och Guatemala. Samma typ av import som ligger bakom flera amerikanska utbrott.
Drabbat flera europeiska länder
En europeisk forskningsöversikt konstaterar att cyklosporafall dokumenterats i minst 16 europeiska länder, främst kopplat till resenärer som smittats utomlands.
Det finns även enstaka fall där det inte går att koppla till en utlandsresa. Där beror det sannolikt istället på importerad råvara som ätits orökt eller okokt.
Större import, flera drabbade
Skillnaden mot USA är skalan: amerikanska utbrott har historiskt varit betydligt större. USA importerar enorma volymer färska grönsaker och bär, särskilt sallad, koriander och hallon, från Mexiko och andra länder i Centralamerika där cyklospora är naturligt förekommande i miljön.
Dessutom pekar flera amerikanska experter på att nedskärningar hos amerikanska livsmedelsmyndigheter kan ha försvagat kontrollsystemen ytterligare.
Hur du skyddar dig
Vanlig sköljning under kranvatten dödar inte parasiten, till skillnad från många bakterier.
Det enda säkra sättet att bli av med parasiten är värme: koka eller stek grönsaker i stället för att äta dem råa, särskilt bladgrönsaker, koriander, basilika och hallon, som varit vanliga smittkällor i tidigare utbrott.
Personer med nedsatt immunförsvar bör vara extra uppmärksamma på långvarig diarré och kontakta vården för provtagning.